Výsledek nula. K urně v ostravském okrsku nepřišel žádný volič

Četli, vyprávěli si historky, luštili křížovky. Pětice volebních komisařů ve volebním okrsku s číslem 19003 v ostravské části Hrušov se v pátek odpoledne i v sobotu musela zabavit sama. Nepřišel žádný volič.

„Nezájem o volby je v tomto okrsku dlouhodobou záležitostí, účast tam bývá nulová nebo velmi nízká. Jedná se o volební místnost v budově MŠ Keramická, kde na voliče čekalo pět komisařů. Marně, z 91 voličů v seznamu nepřišel ani jediný,“ uvedla mluvčí ostravského obvodu Slezská Ostrava Jana Pondělíčková.

Lidé tak neměli zájem si zvolit senátora a nepřilákaly je ani volby do zastupitelstva. Hrušovský okrsek tak byl jeden z prvních „sečtených“ v kraji i v republice, avšak s nulovými výsledky.

Hrušov byl kdysi výstavní částí Ostravy, která se proměnila v ghetto, v němž žijí sociálně slabí, a jen pomalu se vrací k životu. Loni tam volby do Poslanecké sněmovny do volební místnosti přilákaly 5 z celkových 94 voličů. V předloňských volbách do krajského zastupitelstva si v okrsku cestu k volební urně našli 4 ze 115 voličů. Nulová tam stejně jako letos byla účast v prvním kole prezidentských voleb v roce 2018. Ve druhém kole výběru prezidenta tam pak hlasovalo 9 ze 115 voličů, jeden hlas byl neplatný.