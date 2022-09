V Jihlavě si třetí vítězství v řadě připsalo ANO, zcela propadla ČSSD

Dvanáct uskupení nabízelo své kandidáty voličům v Jihlavě. Jen pět z nich však překročilo pětiprocentní hranici a získalo mandát v městském zastupitelstvu.

Vítězem voleb se stalo hnutí ANO. Osmadvacet procent hlasů mu vyneslo 14 mandátů v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu. O tři mandáty méně získala společná kandidátky ODS a lidovců. Po čtyřech postech pak obsadí SPD, STAN a spojení Pirátů s Fórem Jihlava.

„Chtěli jsme obhájit deset mandátů, tajně jsme si mysleli na dvanáct a získali jsme čtrnáct. To je opravdu krásný výsledek,“ rozplýval se lídr ANO Radek Popelka.

ANO v Jihlavě zvítězilo i ve dvou předchozích volbách. Nikdy ale post primátora nezískalo a po volbách se ani nedostalo do koalice. Popelka věří, že do třetice tomu bude jinak.

„Už proběhly nějaké oťukávací telefonáty a jedna schůzka s kolegy, kteří mají štáb nedaleko. Z prvních reakcí, které máme, je cítit velká opatrnost. Celostátní politika je nyní vyhrocená na maximum, má vliv i na tu místní, což je podle mě rozhodně špatně,“ poznamenal Popelka.

„Vládní“ koalice má nejtěsnější většinu

V krajském městě Vysočiny - bráno vládní optikou - dochází k patové situaci. Strany a uskupení koalice Spolu obsadily 19 křesel, strany parlamentní opozice 18 křesel. Je však možné, že toto rozdělení na komunální úrovni nebudou lokální politici akceptovat. Například lídři ANO ještě před sečtením výsledků odešli na oťukávání k zástupcům STAN.

„Pokud najdeme názorovou shodu, na celostátní úrovni by pro mě ANO určitě partner nebylo, ale tady jsme v komunální politice. V majetkové komisi jsem měl možnost se s některými zástupci ANO setkat, v některých věcech jsme názorovou shodu našli,“ konstatoval lídr STAN Radek Hošek.

Spolupráci s ANO by si dovedl představit i lídr společné kandidátky ODS a KDU-ČSL Petr Ryška. „Určitě je to jedna z variant. Záleželo by, jak se domluvíme na programu, ten je velmi důležitý. Teď už to nebude o heslech na billboardech, ale o tom, co se dá udělat. Buď se shodneme, nebo ne,“ nechal se slyšet.

Při spojení ANO s ODS a lidovci by už ani nebyl potřeba další partner, koalice by měla pohodlnou většinu. V tuto chvíli je to však značně nejistá varianta. Už kvůli tomu, že kandidáti ANO a ODS, Jana Nagyová a Miloš Vystrčil, se proti sobě za týden postaví v druhém kole senátních voleb.

„ANO sází na to, že naštvou lidi, postaví je proti sobě. Vyvolávají nenávist ve společnosti. To je nepřijatelné. Mrzí mě, že pan Vystrčil nevyhrál už v prvním kole,“ dodal Ryška. Podle něho je zřejmé, že ANO konkrétně v Jihlavě získalo hlasy lidí, kteří při minulých volbách ve městě dali hlas komunistům a ČSSD.

Primátorka Koubová končí, oddechla si

Prakticky jisté už je, že v křesle primátorky skončí Karolína Koubová. Pirátům s Fórem Jihlava se podařilo získat jen něco přes osm procent a čtyři mandáty. Post primátora si určitě budou nárokovat úspěšnější strany.

„Nebude mi smutno po primátorském křesle. Byla to pro mě zkušenost. Do pozice jsem se dostala, když mi bylo 33 let, se dvěma dětmi, nebylo to jednoduché. Politika není nikdy hotová, že by vám za ni někdo poděkoval. Je to celou dobu frustrace. I když máte z něčeho radost, přijde někdo jiný a za tu věc vás seřve,“ svěřila se Koubová.

Že by zrovna Piráti šli do koalice s vítězem voleb ANO, pochybuje. „Celou dobu do nás šili. Neumím si představit, že bychom najeli na společnou notu. Já jsem vždycky říkala, že si umím představit koalici, která bude mít nějakou programovou shodu. Ovšem většinu věcí, které jsme udělali, ANO kritizovalo,“ podotkla.

Ani SPD neočekává, že by se s ní nějak výrazněji počítalo. Výsledek voleb však lídr Petr Paul hodnotí pozitivně. „Máme čtyři mandáty, což je podle mě úspěch. Povolební vyjednávání zatím neběží, v tuto chvíli nás ještě nikdo neoslovil. Zatím to vidím spíše opět na opozici,“ sdělil.

Velkou porážku musí zkousnout sociální demokraté i třeba nezávislá uskupení Žijeme Jihlavou nebo Jihlava srdcem. Skončily poměrně těsně pod pětiprocentní hranicí, nezávislým uskupením například chybělo jen pár desetin procenta.

ANO získalo Brod, Třebíč i Pelhřimov

Hnutí ANO zvítězilo i v Havlíčkově Brodě. Obsadí sedm míst v pětadvacetičlenném zastupitelském sboru. Druhá se umístila ODS starosty Jana Tecla a místostarosty Zbyňka Stejskala s pěti a třetí KDU-ČSL se třemi zastupiteli.

Nejvýš se ANO usadilo i v Třebíči. I když obsadí osm postů stejně jako druhé uskupení Pro Třebíč starosty Pavla Pacala, v jeho prospěch hrálo pouhé procento voličů. Třetí s pěti mandáty z celkových sedmadvaceti skončilo uskupení Třebíč Občanům!

Ještě těsnější byl souboj o vítězství v Pelhřimově. O pár desetin procenta se raduje ANO, druhá skončila ODS. Obě strany získaly po pěti mandátech z jednadvaceti. Třetí místo a tři mandáty si připsalo KDU-ČSL.

Ve Žďáře nad Sázavou se z vítězství raduje uskupení Žďár – živé město. Snadnou cestu k dalšímu období v roli prvního muže města by tak mohl mít jeho lídr Martin Mrkos. Hnutí získalo devět zastupitelů. O tři méně bere druhé ANO.