Bruntálsko má senátora, Václavce chtěla více než polovina voličů

Ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec (ANO) se tak za obvod Bruntál stává senátorem hned po prvním kole voleb a naváže na šest let, které v Senátu strávil doposud.

„Jsem strašně rád a děkuji všem voličům, je to úžasný a vynikající výsledek,“ netajil Václavec radost po sečtení hlasů s tím, že jde pro něj o cennou zpětnou vazbu jeho dosavadní práce. „Šest let jsem se snažil skloubit práci ředitele nemocnice a senátora a jsem rád, že lidé výsledky této práce vidí. Tím, že se rozhodlo už v prvním kole, ušetříme spoustu práce a sil,“ konstatoval. Získal bezmála 59 procent hlasů.

Dodal, že jako senátor spolupracoval se starosty více než osmi desítek obcí na Bruntálsku, například v oblasti dotačních titulů, a snažil se o otevření zubních ordinací v regionu. Tomu se bude věnovat i dál. „Zubní ambulance máme čtyři otevřené a dalších šest dostavěných. Chci, aby se další otevřely příští rok. Zaměřit se chci také na pomoc zemědělcům v regionu a dobrovolným hasičům, kteří potřebují jak techniku, tak lepší ohodnocení,“ nastínil Václavec.

Ostrava se ještě sčítá

Obvod Ostrava-město ještě nemá sečtené všechny okrsky, prozatím se tam ale nejvyšším volebním výsledkem také pyšní stávající senátor, bývalý ředitel krajských hasičů Zdeněk Nytra (KDU-ČSL + ODS + TOP 09). Od voličů má 27procentní podporu a ve druhém kole mu podle průběžných výsledků bude soupeřem právník Miroslav Antl (ANO) se ziskem necelých 22 procent hlasů.

Zbývající dva obvody zastoupí v Senátu nováčci. Na Frýdecko-Místecku vysokou podporu získal lékař Zdeněk Matušek (ČSSD + ANO), pro kterého hlasovalo zhruba 42 procent voličů. O post senátora se utká se stávajícím krajským náměstkem Stanislavem Folwarcznym (KDU-ČSL + ODS + TOP 09) s 32 procenty voličských hlasů. Stávající senátor Jiří Cienciala nekandidoval.

„Jsem velmi překvapený, nečekal jsem to, určitě jsem se za favorita nepovažoval. I když prvenství v tomto kole vypadá dobře, ve druhém to může být úplně jinak,“ komentoval Matušek s tím, že už zahájil jednání o případné podpoře ve druhém kole voleb ze strany kandidátů, kteří nepostoupili. Jednat o podpoře se chystá i Stanislav Folwarczny. „Ve druhém kole to bude náročný boj,“ odhadl.

Dosavadní senátor neuspěl

Na Novojičínsku přesvědčil nejvyšší množství voličů ředitel mošnovského letiště Jaromír Radkovský (ANO), získal 29 procent hlasů. Soupeřkou mu bude starostka obce Mořkov Ivana Váňová (KDU-ČSL + ODS + TOP 09) s 21,5 procenty. Současný senátor a šéf Záchranné stanice živočichů v Bartošovicích Petr Orel (Zelení) v prvním kole zůstal třetí, voliči mu přisoudili 19 procent hlasů.

Volební obvod 64 Bruntál zahrnuje celý okres Bruntál a západní část okresu Opava. Voliči tam vybírali mezi šesti kandidáty a volební účast tam činila 41 procent. Obvod 67 Nový Jičín obsahuje východní část Novojičínska a několik obcí Ostravska, kandidátů na senátora tam bylo sedm a volební účast 42procentní.

Do volebního obvodu 70 Ostrava-město spadá značná část krajské metropole, lidé vybírali mezi osmi jmény a volební účast zatím činí 36 procent. Obvod 73 Frýdek-Místek tvoří východní část Frýdecko-Místecka a jižní část Karvinska, senátorem se tam chtělo stát sedm zájemců a k urnám dorazilo bezmála 38 procent voličů.