Horská obhájila post senátorky, v souboji porazila primátora Pardubic

„Nesmírně se té výhry vážím. Byl to jednoznačně nejvíce vypjatý souboj, který jsem zatím v senátních volbách absolvovala. Stála proti mně velká strana s velkou kampaní. Spojili se proti mně další politici včetně hejtmana Martina Netolického. Podporu dal soupeřovi i majitel Dynama Petr Dědek. Tlak to byl obrovský, v posledních dnech a týdnech jsem toho moc nenaspala. Nyní jsem hodně šťastná,“ řekla Miluše Horská.

Za úspěch poděkovala za svému týmu a hlavně voličům.

„Jsem ráda, že mne lidé stále berou jako občanského kandidáta, který s sebou nese odkaz Václava Havla. Je krásné, že nezávislý kandidát může vyhrát proti obrovi, kterým ANO nyní je,“ uvedl Miluše Horská, která v senátních volbách uspěla potřetí.

Vítězství slavila ve své kanceláři na rohu třídy Míru a náměstí Republiky s rodinou a svým týmem. Nechyběl ani její zeť a lídr Dynama Tomáš Zohorna. „Já jsem dával hattricky během kampaně, asi jsem potřeboval vyšší vnitřní motivaci,“ usmíval se člen první pardubické řady.

„Nyní se povedl hattrick i mně,“ smála se na něj Horská, které Tomáš Zohorna hodně pomohl v kampani.

„Byla to vedle senátora Šilara vlastně jediná opora. Měla jsem někdy pocit, že jsme sami proti všem, ale nakonec se to povedlo. Ještě jednou díky,“ dodala Horská.

Primátor Martin Charvát nakonec senátorský mandát nezískal, byť do kampaně dal podle svých slov všechno.

„Minimálně poslední týden jsem do toho šlapal naplno. Paní senátorce gratuluji, vítězství si zasloužila. Já si však myslím, že jsem svou kůži rozhodně neprodal lacino, a že jsem ji donutil k plnému nasazení. Musím poděkovat voličům i svému týmu. Poslední dny byly vážně hektické, přelepování plakátů, osobní kampaň, mediální výstupy. Bylo toho hodně a byla to velmi zajímavá zkušenost,“ uvedl Martin Charvát, který se teď v politice přece jen stahuje z těch nejvyšších míst.

Platí totiž, že zůstane jen řadovým radním v Pardubicích a živit se bude mimo politiku. „Musím se přiznat, že jsem už unavený. Ten antibabiš je vysilující a mám toho dost. Jsem vážně hodně unavený. Trpěla rodina, hlavně manželka to se mnou neměla osm let lehké. Nyní se vracím ke stavařině a na radnici zůstanu v radě, abych podpořil mladší kolegy, kterým budu pomáhat. Už zítra se zapojím do vyjednávání o koalici na velké radnici. To šla kvůli senátu zatím mimo mne,“ uvedl Martin Charvát, který se stal pardubickým primátorem poprvé v roce 2014.

Již v prvním kole získal post senátora dlouholetý starosta Letohradu Petr Fiala, který byl společným nominantem KDU-ČSL a Společně pro kraj. V tomto volebním okrsku se totiž o post senátora utkali pouze dva kandidáti. Uchazeč ODS před volbami kvůli řízení v opilosti odstoupil.