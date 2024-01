Kdo správně snídá, snadněji hubne. Začněte den chytře, vyváženě a zábavně

Začínáte svůj den pořádnou porcí dobrého jídla, nebo do sebe po probuzení ve spěchu nalijete kávu a běžíte do práce? O tom, že kvalitní a vyvážená snídaně má vliv nejen na to, jaký prožijeme den, ale také na naše zdraví a fyzickou i mentální kondici, snad v dnešní informacemi nabité době nikdo nepochybuje. Co takhle dát si malé opáčko?