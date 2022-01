Snídaně je prostě grunt. Pokud chcete hubnout, určitě ji nevynechávejte

Snídaně by měla tvořit až čtvrtinu našeho denního energetického příjmu, ale není jedno, co si k ní dáme. Ideálně bychom si po ránu měli dopřát jak bílkoviny, tak sacharidy a tuky.

I v případě, že chcete shodit nějaké to kilo, neměli byste vynechávat pečivo nebo cereálie. Je ovšem potřeba nad svým ranním talířem maličko přemýšlet.

Bílkoviny jsou rozhodně základ. Jejich dostatek v ranních a dopoledních hodinách nejen zažene hlad, ale také vás nebude tolik honit mlsná. Ať už se rozhodnete pro vajíčko, sýr, nebo šunku, uděláte dobře.

Jsou ovšem lidé, kteří si k snídani potrpí spíše na sladké. A je pravda, že ani bez sacharidů to není ono. Místo koblihy nebo rohlíku s marmeládou si ovšem raději dopřejte obilninovou kaši s oříšky a sušeným ovocem nebo třeba čerstvé ovocné smoothie.

Nejde to ani bez tuků. S máslem nebo smetanovými mléčnými výrobky raději opatrně, hlavně pokud vás tíží nějaké to kilo navíc, ale kvalitních olejů se bát nemusíte. Do kaše je skvělý třeba makový či ořechový olej. Skvělým zdrojem zdravých tuků je také avokádo, které je společně s žitným chlebem, vejcem, klíčky a zeleninou výbornou snídaňovou volbou.

Co se týká ranního nápoje, mnoho z nás nedá dopustit na kávu nebo kakao, zdravější je ovšem bylinkový či ovocný čaj nebo voda s trochou čerstvě vymačkané citrusové šťávy.

A hlavně pamatujte na to, že jídlo, kterým začínáme den, nemá vliv jen na naše zdraví a figuru, ale také náladu, s níž opouštíme domov. Dopřejte si tedy na snídani dost času a nepodceňujte ani vizuální dojem.