Fit můžete být v každém věku, vzkazuje fitness guru Eva Krausová

Je vůbec reálné dosáhnout v běžném životě štíhlé, vyrýsované postavy, jaké vídáme na Instagramu?

Samozřejmě! Jen je potřeba si uvědomit, že nic není zadarmo, a pokud jste svým životním stylem docílila něčeho, s čím nejste po vizuální a třeba i zdravotní stránce spokojena, bude třeba to změnit. Na druhou stranu by vaší snahou mělo být najít režim, který vám bude vyhovovat dlouhodobě. Jít do změn s tím, že je zuby nehty vydržíte měsíc, je špatné a může vás to uvrhnout do spirály, ve které zkoušíte čím dál drastičtější diety a v mezičase naopak jíte jako utržená ze řetězu.