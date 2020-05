Nemoc je varovný signál od moudrého učitele, říká žena, jež přemohla rakovinu

Knihu o svém boji s rakovinou jste začala psát v určité euforii. Můžete to vysvětlit?

Po mojí první operaci mozku v roce 2013 bylo něco jinak: Když jsem se dostala z JIP na lůžkové oddělení, vyzvedla si tablet a začala si pouštět písničky, které znám, najednou jsem angličtině rozuměla daleko líp, a to i v pasážích, v nichž jsem dříve slova nepochytila. Nebo když jsem doma v bytě v 8. patře otevřela okno, slyšela jsem, co si povídají lidé dole na chodníku. Měla jsem nabuzené smysly a neuvědomovala si, že to může souviset s operací.