Bolí vás břicho a diagnóza chybí? Možná máte žaludeční neurózu

Jak si s tím poradit? Velmi často bolest břicha přijde a zase rychle odejde, pokud jste se třeba „jen“ přejedli. Ovšem pokud bolesti trvají, měli byste vyhledat lékaře. Máte-li časté bolesti břicha, které se objevují i ve chvílích, kdy jste si naprosto jistí, že jste nic těžkého a nevhodného nesnědli, pak je nutné zjistit příčinu. Vyšetření pak postupně vyloučí případné problémy se žlučníkem, žaludečními vředy či nesnášenlivostí některých potravin.

A co pak, když lékaři na nic nepřijdou? Možná si kladete otázku, zda nejste hypochondr, ale nemusíte se bát. Pravděpodobně totiž trpíte takzvanou žaludeční neurózou, což je funkční porucha žaludku, kdy vás trápí zažívací obtíže, ale bez přítomnosti jiného nálezu. Jde o vleklé a mimořádně nepříjemné onemocnění. Koho by taky bavilo mít pořád bolesti břicha?

Příznaky žaludeční neurózy

Pětačtyřicetiletá Dagmar trpěla několik měsíců neustálými žaludečními potížemi.

„Bylo mi nevolno, trpěla jsem střídavě nechutenstvím a pálením žáhy, mívala jsem průjem a silné křeče v břiše. Nejprve jsem si říkala, že jsem asi něco špatného snědla, ale když to nepřestávalo, zašla jsem k praktickému lékaři. Poslal mě na všechna možná vyšetření včetně gastroskopie, ale všechno bylo v pořádku. Žádný problém se neobjevil. Bylo mi tedy řečeno, že s největší pravděpodobností trpím žaludeční neurózou, což je funkční porucha způsobená stresem a psychickým stavem,“ vypráví paní Dagmar.

Když se nad svým životem zamyslela, musela dát lékaři zapravdu. Poslední rok byl pro ni velmi vyčerpávající – změnila práci, povýšila a neměla ani chvilku sama na sebe. Tvrdě dřela a neodpočívala, místo toho pila hodně kávy a málo spala. Není divu, že jí tělo začalo dávat najevo, že by měla něco změnit. Ke klasickým příznakům žaludeční neurózy patří kromě pocitů nevolnosti, nechutenství a pálení žáhy také nadýmání, někteří lidé trpí průjmem nebo zvracením, pocitem plnosti, který přijde i ve chvíli, kdy člověk téměř nic nesnědl.

„Když mi byla diagnostikována žaludeční neuróza, uvědomila jsem si, že měsíce předtím jsem skoro nejedla, protože jsem neměla chuť a měla jsem občas potíže s polykáním,“ říká čtyřicetiletá Hanka.

Stanovení diagnózy může být zdlouhavé

Spousta lidí dlouho nevyhledá lékaře, domnívají se totiž, že obtíže jsou jen krátkodobé. Pokud se u vás objeví podobné symptomy třeba jen jednou za čas, před důležitým pohovorem nebo zkouškou, pak nemusíte panikařit, o žaludeční neurózu zřejmě nejde. Máte-li potíže opravdu dlouhou dobu, neměli byste je přehlížet. Lékař diagnózu stanoví na základě vyšetření, která vyloučí nebo potvrdí jiné onemocnění. K tomu samozřejmě bere v úvahu i osobní anamnézu, kdy se vás vyptává, co vás trápí a kdy svoje obtíže pociťujete nejčastěji. Vzhledem k tomu, že nejde o organickou, ale funkční poruchu, nejdůležitější kritérium je právě vyloučení všech možných nemocí, které mají podobné symptomy, jako jsou ty vaše.

Žaludek jako druhý mozek

Nejspíš vás ani nenapadne, že byste mohli trpět právě žaludeční neurózou. Ale pravda je, že žaludek je velmi citlivý indikátor všech negativních emocí. Je v něm totiž množství nervových vláken, která reagují na sebemenší rozrušení. Pokud máte delší dobu nějaké psychické problémy, může na to reagovat jako první právě žaludek: „Po odchodu manžela jsem začala trpět nevolnostmi, a to i tehdy, když jsem vůbec nejedla. Bylo to zvláštní, připadala jsem si plná, chtělo se mi zvracet, někdy jsem měla zácpu, jindy průjem. Teprve po roce, když jsem akceptovala svou situaci a začala žít jinak, se vše upravilo a zmizely i tyto obtíže. Později mi lékař řekl, že jsem zřejmě trpěla žaludeční neurózou, která má primární příčinu ve stresu a psychice,“ vzpomíná osmatřicetiletá Renata.

Ne nadarmo se říká, že když vám někdo nebo něco leží v žaludku, začne vás trápit zažívání. Podle mnoha studií plní žaludek funkci jakéhosi „druhého mozku“, který funguje jako emoční zeď před všemi vašimi trablemi. No a na fyzické rovině se to projeví právě výše uvedenými symptomy. Mnoho studií také prokázalo korelaci mezi úzkostmi, depresemi a funkčními symptomy žaludeční neurózy. Lidé, kteří se léčí s depresemi nebo generalizovanou úzkostnou poruchou, mívají podobné trávicí obtíže velmi často.

Jak rozeznáte fyzické příčiny od psychických

Zkuste se otestovat sami. Existují určité známky, které signalizují, že jsou vaše bolesti břicha spíše organické. Jsou to tyto: Nedávno jste snědli jídlo, které mohlo být kontaminované. Vyzkoušeli jste třeba nové jídlo v jiné restauraci. K potížím obvykle dojde velmi brzy, maximálně několik hodin po jídle.

Otrava jídlem může způsobit bolesti břicha, křeče, nevolnost i krvavý průjem či horečku. Říháte nebo trpíte plynatostí. Plyny se začnou hromadit v zažívacím traktu tehdy, když se tělo snaží rozkládat určité uhlohydráty, což vede k přebytku vzduchu v těle. Může jít o nesnášenlivost laktózy, kterou trpí podle některých odhadů až 65 procent obyvatel planety.

Máte nafouklé břicho a máte zácpu. Je možné, že jde o příznaky střevní obstrukce, ke které dochází, když nějaký druh blokády brání potravě nebo tekutinám v průchodu trávicí soustavou. Dokážete přesně ukázat místo, kde vás to bolí. I když to samozřejmě nemusí být vždycky pravda, velmi často existují charakteristické typy nepohodlí v konkrétním místě, které usnadní identifikaci. Například v případě slepého střeva nebo žlučových kamenů lze naznačit, že se něco děje právě s těmito orgány.

Užili jste nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), aniž byste se předtím najedli? Podle odborníků časté používání těchto léků (ibuprofen atd.) nalačno, může způsobit podráždění sliznice žaludku a střev, které vedou k bolestem břicha. K tomu se velmi často přidává pálení žáhy a bolest v horní části břicha.

Krvácíte z konečníku, máte horečku a je vám nevolno? To jsou známky potenciálně závažné infekce gastrointestinálního traktu – například zánětu slepého střeva nebo extrémní virové gastroenteritidy.

Když je na vině psychika

V případě funkční poruchy, kdy jsou příčiny žaludečních potíží spíše psychické, můžete zaregistrovat následující známky: Začnete mít obtíže, když se rozzlobíte nebo máte nějaké obavy. Pokud se objeví křeče v žaludku pokaždé, když máte někam jet, letět nebo před velkými pracovními prezentacemi, je to znamení, že jde o žaludeční neurózu.

„Poznání, že vaše bolesti břicha nastávají v momentech strachu nebo stresu, vám pomůže zjistit, že za tím stojí emoce,“ říká psycholožka Sperlingová.

Bolesti doprovází pocit paniky. Ten, stejně jako úzkost, může vyvolat fyzické příznaky, tedy bolest břicha, průjem a podobně.

Jak se poprat s žaludeční neurózou

Náprava netrvá týden, počítejte s tím, že to může být i několik měsíců. Přestože se podávají léky na úpravu trávení, nezabírají u všech lidí. Je to především proto, že musíte zapracovat na psychice. Je zapotřebí odstranit co nejvíc stresujících impulzů, které ve vašem životě jsou. Vhodné je navštívit psychologa nebo psychoterapeuta, zkusit byste měli různé relaxační a meditační techniky, jako je jóga či masáže. Podle odborníků pomáhá také pohyb, takže pokud jste se sportu vyhýbali, měli byste začít – třeba jen pravidelně chodit na čerstvém vzduchu.

Dbejte na vyváženou stravu a pokuste se vším se moc netrápit. Vypouštějte nepodstatné a dělejte jen to, co je nutné. Ke zmírnění žaludečních potíží pomáhají také bylinky a koření, například tymián, máta, heřmánek, třezalka, hřebíček nebo kurkuma. To však řeší „jen“ následky, pokud chcete, aby vám bylo lépe, musíte jednoduše udělat změny ve svém životě a omezit stres.

