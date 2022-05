Sedmatřicetiletá Crystal Weinstocková z Texasu chtěla mít výraznější obočí, které by si nemusela každý den upravovat....

Poruchy příjmu potravy. Jak poznat, že už máte problém

Každá žena chce být krásná. Poslední dobou to ale znamená být co možná nejhubenější. A to u mnohých vyvolává odmítání...