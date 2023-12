Vztek škodí našemu zdraví. Tipy, jak se přestat zbytečně rozčilovat

Vztek za volantem S řízením auta je v naší době mnohdy spojen i velký stres a časté rozčilování v dopravních zácpách a na rozkopaných silnicích. Někdy ovšem neracionální výbuch hněvu vůči jiným řidičům může vyvolat také „plížení se“ auta vepředu, „krádež“ místa na parkovišti nebo i jen pouhé předjíždění. Různé jsou také reakce, od prudkých gest a křiku až po přímou konfrontaci mimo auto, jež může mít i fatální následky. Pokud se někdo takto za volantem rozčiluje každý den a celý život, projeví se to za pár let velmi negativně na jeho zdraví. Vzteklý řidič si počíná skoro jako opilý, adrenalin mu stoupá a tělo se připravuje na boj. V některých případech dokonce vyběhne z auta a napadne jiného řidiče. To může skončit i pořádnou rvačkou; v USA se to stává každý rok nejméně 1200krát. Vzteklí řidiči jsou na celém světě, ale možná nejhorší je to v rozvojových zemích, kde jsou silnice a vozidla ve špatném stavu. Bylo také zjištěno, že po prvotním rozčilení negativní pocity dále rostou. To znamená, že ventilování vzteku za volantem zhoršuje řidičovy schopnosti, a ten je tak mnohem více nebezpečný. Vztekloun ztrácí koncentraci, obvykle přidá na rychlosti a začíná být sprostý ve vyjadřování a nepřátelský vůči ostatním řidičům. Při výzkumech se také zjistilo, že je jen malý rozdíl mezi muži a ženami, pokud jde o jejich emotivní reakce na situaci v silniční dopravě. Podle některých studií není vůbec žádný. Ženy si však vybíjejí vztek spíše nadáváním, než aby vyběhly z auta a fyzicky druhého řidiče napadly.