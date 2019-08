Jste lev, nebo myš? Dusit v sobě vztek se nevyplácí, varují experti

Co na to odborníci? Je zažitý názor, že je dobré vztek a zlost bezprostředně ventilovat. Do něčeho třísknout nebo s tím praštit o zem, až se to rozletí na tisíc kousků, je oblíbený způsob, jak při záchvatu vzteku upustit páru. Existují boxovací pytle, mačkací míčky a další pomůcky ke zbavení se vzteku. S tezí, že je lepší zlost si vybít než ji dusit v sobě, pracují i někteří psychoterapeuti. Bezprostředně po „vybití" je vám líp, ale pak vám dojde, že vás bolí ruka, nebo je vám líto toho, co jste zničili. Jsou vztek a hlavně jeho příčina opravdu pryč? Podle některých odborníků podobná ventilace nepomáhá, naopak - může dál zvyšovat agresivitu a posilovat pocit hněvu vůči někomu či něčemu.