Napište dopis pro člověka, který vám ublížil

Rozešel se s vámi, vyspal se s vaší nejlepší kamarádkou, vypište se ze vzteku, který máte. Neposílejte dlouhé SMSky! Jedná se o čin nízký a zoufalý. Pocity formulujte na papíře. Pište od srdce, tak, jak byste dotyčnému v danou chvíli vynadala. Můžete být sprostá, drsná, zkrátka taková, jaká ve skutečnosti jste. Pište tak dlouho, dokud budete mít co. Důležité je, abyste ze sebe dostala vše negativní. Nyní máte dvě možnosti. Předat dopis objektu hněvu, což nedoporučujeme. Činu byste mohla později litovat. Vhodnější je si dopis s odstupem minimálně hodiny přečíst. Nejlépe několikrát za sebou. Poté popsaný list/listy spalte. S ohněm nechte odejít veškerou zlost, smutek, atd.

Vymlaťte se

Až budete pociťovat, že vás ovládá až příliš vzteku, vezměte si na pomoc polštář. Představujte si, že to je člověk, který vás tolik zranil. Bouchejte do něj. Pořádně se do toho obujte. Nebojte se brečet, křičet, nadávat. Jen tak si můžete pořádně ulevit. Dejte si však pozor, abyste doma byla sama. Sestra, rodiče a spolubydlící by vaší terapeutickou chvilku nemuseli pochopit. Stejného efektu lze docílit také s rozbitím věci, kterou jste od člověka, ke kterému cítíte vztek, dostala. Stačí se pořádně rozmáchnout a hodit s hrnkem, zarámovanou fotografií, atd. o zem. Nepořádek ukliďte až tehdy, kdy vás zlost přejde. Zametete tak nejen bordel na zemi, ale i v sobě.

Využijte sílu přírodu

Když se budete cítit pod psa, nebudete vědět kudy kam, zajděte do lesa. Nalezněte si úchvatné místo, vezměte těžké poleno a mlaťte s ním. Pokud je emoce opravdu silná, křičte u toho z plných plic. Než tak učiníte, přesvědčte se, že v okolí nikdo není. Zřejmě byste ho totiž pěkně vyděsila. Až nahromaděný vztek pošlete do světa, lehněte si na palouček, zavřete oči a relaxujte. Pokuste se na danou situaci podívat tak, abyste z toho vytěžila něco dobrého. Jakmile se budete cítit v “pohodě”, obejměte strom a řekněte nahlas “Odpouštím ti.” Ke křivdám z minulosti se už nikdy nevracejte. Nebo se o to alespoň snažte.

Rada na závěr: Neduste v sobě žádné pocity. Mluvte o nich, ventilujte je. Kdybyste totiž vše uvnitř sebe uzavírala, jednou nastane čas, kdy ve vás vše exploduje. Následky mohou být devastující. A to nejen pro okolí, ale i pro vás. Navíc potlačováním emocí můžete vyvolat psychické problémy. Což jistě nechcete.