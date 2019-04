Obzvlášť u vzteku se hodí pár tipů, jak srovnat tlak do normálu a přestat vidět rudě. S chladnou hlavou se nastalé situace řeší lépe. Nekontrolovatelný hněv a vztek může mít navíc negativní vliv na vaše zdraví a vztahy s ostatními lidmi, ať už v práci nebo v osobním životě.



Zhluboka se nadechněte

Než se rozhodnete ve vzteku něco říct, zhluboka se nadechněte. Vyřčená slova nelze vzít zpět a ta vypálená bez rozmyslu mohou konfliktní situaci ještě zhoršit. Dejte si pauzu a klidně slovo přenechte ostatním, ať se vyjádří. Vy si zatím promyslete správnou reakci.

Jakmile budete přemýšlet jasně, vyjádřete svou frustraci asertivním, ale nekonfrontačním způsobem. Vyjadřujte své obavy a potřeby jasně a přímo, aniž byste ostatním ublížili nebo se je pokusili ovládat.

Jděte si zaběhat

Pokud vás přepadne vztek nebo špatná nálada, běžte se projít, zaběhat si nebo si jinak zacvičte. Je prokázáno, že fyzická aktivita snižuje míru stresu a zvyšuje tvorbu endorfinu – hormonu štěstí. Ten se vyplavuje, i když sníte kousek kvalitní čokolády, ale při procházce si hlavu vyčistíte mnohem lépe a nemusíte počítat kalorie.

Dělejte krátké přestávky

Rozdělte si pracovní den do časových bloků. Mezi jednotlivými pracovními činnostmi a úseky dělejte krátké přestávky. Několik okamžiků strávených mimo kancelář a pracovní kolektiv vám může pomoci cítit se lépe a zvládnout to, co je před vámi, aniž by vás to podráždilo nebo rozzlobilo.



Hledejte řešení

Hněv a vztek situaci nezlepší. Naopak jí může ještě zhoršit. Proto se raději soustřeďte na řešení situace, která u vás vyvolává negativní emoce než na prožívání těchto stavů. Vzteká se vaše dítě, trucuje, vynucuje si vaši pozornost zlobením? Nevšímejte si ho a věnujte se jiné činnosti. Až se potomek zklidní, můžete mu, úměrně jeho věku, vysvětlit, co vám na jeho chování vadí.

Vrací se váš partner pravidelně později, než vám nahlásí a vy čekáte s uvařenou večeří. Buď se najezte sami, nebo prostě přestaňte společné večeře připravovat. Místo hádky se s partnerem dohodněte, kdy budete trávit společný čas a trvejte na dodržení této dohody.

Nevyčítejte

Při konfliktu neobviňujte a nevyčítejte. Pokud chcete, aby si okolí uvědomilo, co vás naštvalo, musíte jasně formulovat co a proč. Namísto výčitek, že všechny domácí práce jsou jen na vás, je lepší v klidu říct: „štve mě, že připravím večeři a vy odejdete od stolu, aniž byste po sobě alespoň uklidili špinavé nádobí.“

Zkuste to s humorem

Každý konflikt se zmenší, pokud použijete humor a nadhled. Zkuste se na situaci podívat z jiného úhlu pohledu a možná zjistíte, že i vy máte nerealistická očekávání. Toto funguje velmi dobře například při komunikaci s dětmi v pubertě, které dokážou svým chováním nažhavit rodiče doběla. Příště až váš puberťák začne protáčet oči a dělat grimasy, začněte se po něm opičit a odpovídejte mu stejným způsobem. Sice si bude myslet, že jste trapní, ale přestane ho bavit pokoušet se vás vytočit. Kde není reakce, není akce.



Relaxujte

Naučte se a procvičujte relaxační techniky. Zkuste dechová cvičení, představte si místo, kde se cítíte dobře nebo si opakujte uklidňující slovo nebo frázi. Můžete také poslouchat hudbu, psát deník nebo udělat několik cviků z jógy. Cokoli, co vám navodí pocit klidu a uvolnění.

Naučit se ovládat hněv je občas výzvou pro každého. Pokud je váš hněv zcela mimo kontrolu, záchvaty vzteku vás přepadají více než často a vaše vztahy s okolím, rodinou, přáteli jsou tímto vaším chováním narušeny, protože vaše blízké zraňujete, zkuste vyhledat odbornou pomoc. S pomocí terapeuta se mžete dopátrat příčiny, která toto chování způsobuje a která může mít kořeny třeba ve vašem dětství.