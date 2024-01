Za vědomosti o duševním zdraví vyhráli diář. Vyzkoušejte si kvíz také

Vědomostní kvíz o čtyři diáře Červená propiska od vydavatelství Universum probíhal od soboty 30. prosince do pátku 5. ledna do 10:00. Do slosování o ceny postoupil každý, kdo správně odpověděl na všech deset otázek.

Výherci jsou Ivana Veselková, Jana Švandrlíková, Ivana Urešová a Šárka Orlíková. Všem oceněným gratulujeme!

Své znalosti o duševním zdraví si už jen na zkoušku můžete v našem kvízu otestovat i teď.

Diář Červená propiska

Baví vás čeština? Chcete se každý měsíc dozvědět něco nového, nebo oprášit své vědomosti? Holky z Červené propisky se rozhodly opět sestavit diář pro všechny (ne)milovníky českého jazyka nejen k zápiskům každodenních úkolů, povinností a důležitých schůzek.

V tomto populárně-naučném diáři najdete mimo jiné každý měsíc knižní šifru, etymologii, zábavné vědomostní kvízy či závěrečný diktát na procvičení.

Nechybí ani knižní wishlist a knižní výzva pro všechny knihomoly. Diář je doplněn osobitými tematickými ilustracemi. Gumička na diáři představuje nejen ochranu, ale je to také velmi stylový doplněk. Motto: „Čeština je láska.“

Pravidla soutěže najdete zde.