Nedokázala se smířit s vytahanou kůží, po zhubnutí žena zvolila plastiku

Plastiky ženu přišly v přepočtu na téměř šest set tisíc korun. Nechala si po hubnutí odstranit vytahanou kůži, odsát zbývající tuk a vytvarovat nová ňadra pomocí prsních implantátů. V nemocnici strávila víc času, než kdy plánovala, ale nelituje. Všechna bolest po zotavování prý stála za to. Známí ji nepoznávají a psychicky je na tom žena lépe než kdy jindy.

„Dostala jsem druhou šanci a mám to štěstí, že mám nový život, o kterém jsem dřív pouze snila. V minulosti jsem se schovávala za ostatní a nechtěla na sebe upozorňovat. Bála jsem se jakkoli prosadit, protože jsem celý život poslouchala jen samé nadávky. Moje proměna mi zlepšila život k lepšímu,“ svěřila se žena pro server Daily Mail.

Cesta ke štěstí však byla trnitá. Dlouho jí trvalo, než se se všemi operacemi srovnala po psychické stránce. Zle se cítila i poté, co radikálně zhubla a na těle jí zůstala vytahaná kůže, za kterou se styděla ještě víc než za obezitu.

„Byl to velký nápor na psychiku. Musela jsem to ustát a se vším se vyrovnat. Stále jsem myslela na to, že když to všechno zvládnu, budu odměněna svým novým a lepším já,“ dodala. Celkem zhubla osmdesát kilogramů a zamilovala se do zdravého životního stylu.