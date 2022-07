Kvůli znaménku ženu šikanovali, dnes obviňují z násilí jejího partnera

Když byla malá, vyprávěla jí matka, že ji ještě jako miminko v břiše políbila víla, a proto má na obličeji jedinečné znaménko. Ji samotnou takový příběh fascinoval. Byla na znaménko pyšná, ostatní děti se jí ale vysmívaly. „Nadávaly mi, říkaly mi špína. Smály se mi, že mě doma rodiče mlátí. Pro všechny jsem byla ošklivka. A dnes? To mě zase podle lidí mlátí můj partner, nebo nejsem umytá. Není lehké s něčím takovým žít, ale jsem to já,“ sdělila žena.

Znaménko by šlo částečně odstranit díky laseru. Musela by ale absolvovat nespočet zákroků, které jsou nejen bolestivé, ale i velmi finančně nákladné. Navíc by se znaménko neodstranilo celé. Proto se Caitlin rozhodla, že nic odstraňovat nebude. Mohla by znaménko zakrýt make-upem, ale sama říká, že je pro ni nepohodlné mít na obličeji tak tlusté vrstvy líčidel.

Caitlin pracuje jako prodavačka a každý den se setkává s velkým počtem lidí. Zvykla si, že lidé na znaménko koukají nebo sklápí oči. Většina lidí její vzhled nekomentuje, bohužel se ale každý den najde někdo, kdo si neodpustí nepříjemné poznámky.

„Moc bych si přála, aby si už žádná holčička neprocházela tím co já. Zveřejnila jsem své fotografie i celý příběh, abych světu připomněla, že takové znaménko není nic strašného. Chtěla bych, aby už žádné dítě nebylo šikanováno kvůli svému vzhledu,“ pokračovala Caitlin pro server Kentonline.

Právě kvůli tomu sebrala veškerou odvahu a přidává videa na sociální síť TikTok. Se zveřejněním videí se ale strhla lavina negativních zpráv a urážek. S tím samozřejmě počítala. „Věděla jsem, že si někdo neodpustí se do mě navážet. Jsou to lidé, kteří mají sami vlastní problémy,“ dodala.