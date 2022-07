Za výplně rtů dala desetitisíce, pro ženu je to závislost

Ve dvaadvaceti letech má za sebou tolik zákroků v oblasti rtů, že je nelze spočítat ani na prstech obou rukou. Líbí se jí Kim Kardashianová a jiné krásky s plnými rty. „Poprvé jsem si nechala rty upravit před dvěma a půl lety a lituji toho, že jsem to neudělala už dřív. Cítím se teď mnohem líp,“ svěřila se kráska svým sledujícím na TikToku.

Chanel studuje psychologii a vydělává si pomocí brigád. Většina peněz šla na výplně, ale utracené částky nelituje. Držela se hesla, že by si každý měl jít za svým snem a i přes protesty svého okolí si rty zvětšuje. Nevylučuje, že se v budoucnu rozhodne i pro jiný zákrok. Už totiž podstoupila i plastiku nosu.

Na svém profilu na sociální síti propaguje plnění vlastních snů. Líbí se jí ženy, které se nenechaly ovlivnit svým okolím a rozhodly se pro radikální změnu. Chápe ženy, které podstoupily plastiky, aby vypadaly jako panenka Barbie. Stejně jako ony totiž také prahne po dokonalosti.

„Výplně si nechávám aplikovat do rtů zhruba čtyřikrát až pětkrát do roka. Je možnost chodit i častěji, ale pro dokonalý výsledek by se to nemělo přehánět,“ doplnila.