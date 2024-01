Když zlobí trávení. Jednoduché tipy, které vám uleví od potíží

Kvůli současnému hektickému tempu si vlastně už ani neuvědomujeme, jak moc si škodíme. Z jednoho neplánovaného přesčasu, večerní sklenky alkoholu nebo polední rychlovky ve fast foodu se samozřejmě nestřílí. Pokud se podobné úlety opakují příliš často, nebo se dokonce stanou pravidlem, tělo nám to časem vrátí.

Někdy se potíže projeví až po delší době, o to jsou však intenzivnější. Poznali jste to na vlastní kůži? Pak je načase provést některé změny v životosprávě, a to ideálně ještě dřív, než se z akutních problémů stanou chronické.

Navyšte podíl zásad

Zkuste se zamyslet nad tím, co svému žaludku servírujete. Klidně si to sepište na papír, ať máte přehled. Převažují na vašem seznamu smažená a tučná jídla, po kterých jste další dvě hodiny v útlumu, různé rychlovky, sladké pečivo, uzeniny, slané pochoutky, instantní pokrmy a energy drinky? Potom se nedivte, že máte rozhozené zažívání. Na tom, co jíte, hodně záleží.

Dejte přednost lehčím pokrmům a do jídelníčku zařaďte dostatek ovoce a zeleniny. Obsahují velké množství výživných látek (vitaminů, minerálů, enzymů a vlákniny), které pomáhají posouvat pH v organismu k těm správným hodnotám.

Jak jistě víte, všechny ty nepříjemné pocity v oblasti žaludku (a další trávicí potíže) způsobuje ve většině případů právě překyselení. K lepšímu trávení přispívá i konzumace potravin s vysokým obsahem vlákniny (celozrnné pečivo, luštěniny, pohanka, divoká rýže, ovesné vločky, ořechy, olejnatá semínka).