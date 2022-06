Chyby, které škodí trávení. Zbavte se jich a uleví se vám

Dlouhodobý stres, špatná životospráva a nezdravé jídlo – to jsou nejčastější příčiny problémů s trávením. Chybou jsou i oblíbené drastické diety a nedostatek pohybu. Společenskými idoly jsou hollywoodští herci a herečky, jejichž váha neodpovídá lidské přirozenosti, ale to nikoho nezajímá. Všichni chtějí být jako oni a mít jejich skvělé životy. A tak nejedí a trápí se, anebo se ze smutku naopak přejídají a trápí úplně stejně.

Hlavní spouštěče Špatná životospráva

Dlouhodobý stres

Kouření a nadměrná konzumace alkoholu

Sedavé zaměstnání

Nedostatek pohybu

Diety

Nevhodně zvolené potraviny

A tak vznikají právě potíže s trávením alias dyspepsie. Dyspepsie horního typu se nejčastěji projevují refluxem, říháním, nevolnostmi po jídle nebo nechutenstvím či bolestmi žaludku. Naopak mezi příznaky dyspepsie dolního typu pak patří nadýmání, plynatost, pocit plnosti, zácpa či průjem.

Pijte vodu, ale spíš tu bez bublinek

To vše jsou věci, které umí pokazit den. Proto byste měli myslet na to, aby na vás vždycky byly krátké. První věcí je samozřejmě začít poctivě hlídat, co jíte. Nejprve vyřaďte potraviny, které vám vadí. Často to bývají mléčné výrobky nebo tučná jídla. Na vině ale může být také zelenina nebo ovoce.

„Lidé na ně mívají ve chvílích, kdy se o sebe nestíhají pořádně starat, těžké reakce,“ souhlasí odbornice na správnou výživu Tracey Torosianová. Přitom stačí tak málo. „Tyto složky bych rozhodně z jídelníčku nevyškrtávala. Ale zkuste je tepelně upravit. Hned se budou lépe vstřebávat,“ radí.

Vedle toho je také dobré hlídat si pitný režim. Dospělý člověk by měl denně vypít aspoň dva litry tekutin, ideálně vody. „Vhodné jsou také bylinkové čaje, neslazené zeleninové nebo ovocné šťávy anebo velice slabý černý, zelený či ovocný čaj,“ vypočítává specialistka. Naopak nevhodné jsou slazené nápoje a přespříliš sycené vody. Samozřejmě omezte i tekutiny obsahující kofein.

Jídlo je svátek, užívejte si ho

Pro střevní peristaltiku je vhodný i pravidelný pohyb. Už 30 minut svižné chůze má na pohyb střev blahodárný vliv. Zpomalené trávení se díky němu může dát během velmi krátké doby do pohody – ovšem musí se jednat o pohyb pravidelný.

Že nejste zrovna sportovci? Nevadí. Můžete třeba začít jen chodit do schodů nebo si dát každý den procházkovou cestu z práce. V létě k tomu můžete přidat plavání a super je také zacvičit si doma jógu třeba podle internetu. Úplně to stačí.

Ještě jedna věc je naprosto zásadní: udělejte si na své jídlo čas a vychutnávejte si ho. Za prvé vám pak bude stačit menší porce, takže předejdete přejídání, a za druhé je právě takové prožívání chutí skvělou pomocí proti stresu. A protože právě on problémy s trávením vyvolává, postavíte se mu čelem a v ruce se zbraní, kterou nesnáší – dobrým a zdravým jídlem.