Pětinásobná matka sdílela devítitýdenní proměnu po porodu dvojčat

Dokonalá proměna

Za pouhých šestapadesát dnů se dostala Chontel do formy, ve které byla před otěhotněním. Už je pětinásobnou maminkou a na cvičení nedá dopustit. „Nebylo to jednoduché s pěti dětmi, kterým jsem se musela a chtěla věnovat co nejvíc. Cvičila jsem i ve chvílích, kdy jsem se v noci s ohledem na novorozená dvojčata téměř nevyspala. Zkrátka jsem zatnula zuby a chtěla změnu. A šlo to,“ svěřila se.

Cvičila i v těhotenství

Vzhledem k tomu, že během těhotenství neměla žádné problémy a omezení, cvičila po celých devět měsíců, kdy v břiše nosila dvojčata. Každý den navštěvovala posilovnu, kterou vlastní. „Jde o to, že když můžeme a máme prostor, měly bychom toho využít i v těhotenství. Nesedět, neležet u televize. Protože být v kondici se nám po porodu neskutečně hodí,“ říká.

Čtyřikrát týdně v posilovně

Chodila cvičit každý den, nevynechala ni jeden den v týdnu. Po porodu se dostala do fitka pouze čtyřikrát týdně. I to podle ní ovšem bohatě stačilo. A myslí si, že pokud se chce žena dostat do formy, postačily by pouhé tři dny. „Je to o nastavení v hlavě. Musíte chtít. Nikdo jiný to za vás neudělá a nepřinutí vás k tomu, abyste začaly něco dělat,“ míní.

Cvičení komplikoval covid

Během jejího cvičení týden vynechala. Z devíti týdnů tedy cvičila celkem osm. Týden totiž proležela kvůli covidu, který jí dal údajně výrazně zabrat. „Musela jsem to překonat, nebylo mi dobře. A v té chvíli jsem myslela na své tělo a zdraví a nic nelámala přes koleno. To nemá smysl,“ pokračovala.

Hubnutí přizpůsobila stravu

Ke zdravému životnímu stylu patří i zdravá strava. Právě na tu Chontel nezapomínala. Nikdy nebyla moc na sladkosti a nezdravé dobroty. Bylo tak pro ni jednodušší najet na dietní režim. „Často slýchám výmluvy, proč lidé necvičí. Často jsou to nesmysly, které je zbytečně brzdí. Ke zbavení se nadbytečných kil stačí zdravě jíst, k formování postavy ale musíte začít cvičit,“ dodala.