Za realitu se nestydí

Bree říká, že je dnešní doba zvrácená v prezentování nesmyslných iluzí. Podle ní jsou především ženy příliš ovlivňovány příspěvky na sociálních sítích, kde jsou modelky retušovány a upravovány do nepřirozené podoby. Proto sebe samu ukazuje v pravém světle. Nejprve sledujícím ukáže, jak by vypadala v nepřirozených pózách s filtry, poté představí realitu bez příkras. „Jsem to já, nestydím se. Také se za svá těla nemusíte stydět,“ sdělila.