Bývala Kenem, dnes je z ní Barbie. I přes zdravotní komplikace

Jessica má za sebou osmdesát plastik. Její tělo už bylo tolikrát vystaveno anestezii, že i ti nejlepší světoví plastičtí chirurgové kroutí hlavu nad tím, jak je možné, že to tělo jednoho člověka zvládlo. Už před sedmi roky lékaři říkali, tehdy ještě Rodriguovi, že by další operace mohla být fiaskem. V té době měl problémy po plastice nosu. Neposlechl a odcestoval na kliniku do Turecka, kde se dočkal požadovaného zákroku.

V té době už vážně uvažoval nad změnou pohlaví a dalšími operacemi. „Žila jsem dvojí život. Na veřejnosti jsem byla mužem a vystupovala jsem tak. V soukromí jsem ale byla ženou. Tou jsem se měla stát už po porodu. Místo toho jsem na své pravé já čekala dlouhá léta až do dospělosti. A poté ještě několik let, než jsem dostala odvahu o pravdě promluvit,“ svěřila se žena v pořadu Botched, kam přišla lékaře žádat o pomoc po operaci prsou.

Podle ní byla ňadra moc nízko a pohybovala se do strany. To se jí nelíbilo a chtěla ňadra pozvednout. Lékaři však byli proti zákroku. Místo další operace Jessice doporučili, aby se se svým vzhledem smířila a raději zamířila do obchodu s push-up podprsenkami.

Lékařům sdělila i průběh své poslední operace, během které jí specialisté z penisu vymodelovali vagínu. „Je neuvěřitelné, jak lékaři dokázali zachovat má nervová zakončení. Je to skvělé. Jen musím dávat pozor, jak si sednu, dost rychle se totiž vzruším,“ sdělila lékařům bez okolků žena. S vyjádřením chirurgů nebyla spokojená a nyní hledá další kliniku, kde by byli ochotní prsa vylepšit.