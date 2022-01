Pár dělí sedmatřicet let, chtějí založit rodinu

Cheryl má sedm dětí a dokonce už má i sedmnáct pravnoučat. Ne všichni členové její rodiny souhlasí s rozhodnutím o založení další rodiny. Mladému manželovi by však ráda dopřála vlastního potomka, po kterém touží. Počít dítě se pokoušeli několik let. Bohužel už je však Cheryl po přechodu a nedařilo se jim. Rozhodli se tedy pro využití náhradní matky, aby mohli použít Cheryl vajíčka a spermie Qurana.

„Jsme připraveni na to mít miminko. Preferujeme náhradní matku. Ale pokud by to z nějakého důvodu nešlo, určitě nevylučujeme ani adopci. Rádi bychom ale miminko, které pochází ze smíšené rodiny. Já jsem tmavé pleti a moje žena je běloška,“ sdělil svým fanouškům na sociální síti TikTok Quran.

Dokonce prý uvažovali nad tím, že by pro odnošení potomka oslovili jednu z dcer Cheryl. Před časem ovšem podstoupily hysterektomii a nemohou už otěhotnět.

„Vím, že tady za pár let už nemusím být. Pro někoho je mé rozhodnutí nezodpovědné a nemyslím na budoucnost dítěte. Já ale vím, že je Quran velmi dobrý člověk a byl by i skvělým otcem. A kdyby se cokoli stalo, o dítě by se dokonale postaral,“ svěřila se žena pro Daily Mail.

Pár pravidelně nahrává videa pro své fanoušky. A také je informuje o tom, jak to mezi nimi skvěle funguje. „Máme mezi sebou neskutečnou chemii. Sexuální život nám dokonale klape. Lidé nám to nemusí věřit, ale to je nám jedno. Nepotřebujeme nikoho přesvědčovat o tom, že je nám spolu po všech stránkách fantasticky,“ doplnil Quran, který bude fanoušky dál informovat i o tom, jak se vyvíjí situace ohledně potomka.