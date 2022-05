Ženě zohyzdili obočí, nyní s ním musí rok chodit

Za úpravu obočí zaplatila v kosmetickém salonu v přepočtu přes osm tisíc korun. Dala na dokonalé reference a vyrazila na místo, kde měli údajně provádět precizní a jemnou práci. Kosmetička ovšem vytvořila obočí, za které by se nemusel stydět ani pohádkový troll.

Crystal pracuje jako dentální hygienistka a nyní se bojí, že bude svým vzhledem dokonce děsit klienty, kteří budou přicházet na zubní kliniku. Z jejího vzhledu nebyla nadšená ani její malá dcerka. „Strašně se mě bála. Plakala a nechtěla se ke mně přiblížit. Několik dnů poté se mnou odmítala kamkoli chodit. Trvalo jí opravdu dlouho, než si na mě zvykla,“ sdělila zdrcená dvojnásobná matka.

S obočím bohužel nešlo hned něco dělat. Snažila se ho zakrývat make-upem, ale vypadalo to ještě hůř. Nyní chodí na laserové terapie, kde jí obočí pomalu odstraňují. Byla ovšem upozorněna na to, že musí docházet zhruba rok. Teprve po této době tetování v oblasti obočí zmizí. „Je to dlouhá doba. Dala jsem dost peněz za nové obočí a nyní dávám ještě víc za to, abych se ho zbavila a budu se s ním trápit dlouhý rok,“ pokračovala žena.

Klinika je navíc stovky kilometrů daleko od jejího domova, takže tráví ještě spoustu času za volantem, aby se dostala k opravdovým odborníkům. Nechtěla riskovat, že by na neprověřené klinice došlo k dalšímu fiasku. „Četla jsem si spoustu odstrašujících případů na internetu. Dost mě to vyděsilo. Věřím, že nyní už jsem na dobré cestě. Ale bude trvat, než se dočkám původního vzhledu,“ dodala pro Daily Mail s tím, že by si každá žena měla dobře rozmyslet, zda se do microbladingu pustí.