Modelka nechce randit s hlupáky, muže si vybírá podle IQ

Bree Lenehanová má na Instagramu přes šest set tisíc sledujících a vděčí za to fotografiím, na kterých ukazuje své tělo...

Od předčasné ejakulace po hledání bodu G. Deset rad sexuologa Radima Uzla

„Každý z nás alespoň jednou v životě onanoval, a kdo by to chtěl popřít, ten onanuje dosud.“ To je jeden z mnoha...