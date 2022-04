Na základní škole ji šikanovali, dnes chce být žena královnou krásy

Gagenová by chtěla světu dokázat, že i zrzky mohou být krásné. Na základní škole měla pocit, že je ošklivá. Za vším stály posměšky spolužáků, kterým se nelíbily její zrzavé vlasy, za něž se ještě v pubertě styděla. Později si však uvědomila svou jedinečnost. Dnes je na vlasy hrdá.

Ve škole jí děti nutily jíst oběd na toaletách, do vlasů jí zamotávaly různé předměty, pohazovaly po ní věci, pokřikovaly nadávky, za vlasy tahaly, pálily ji na kůži a ubližovaly i fyzicky. Na toto období velmi nerada vzpomíná, ale veřejně o něm mluví, aby se šikana netolerovala.

„Zastávám názor, že špatné věci by se měly ponechat minulosti. U šikany je to jiné. Mělo by se o ní mluvit. Nikomu by se neměly dít zlé věci ve věku, kdy se nemůžeme bránit. Jako zrzka jsem zažívala peklo a nikomu jinému něco takového nepřeji,“ svěřila se žena pro server Daily star.

Veřejně podporuje všechny zrzky a doufá, že svými výroky pomůže alespoň jedné dívce nebo ženě, která zažívá něco podobného. Kromě toho se také intenzivně věnuje charitě a podporuje lidi s psychickými problémy.