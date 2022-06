Těžce přijímá tělo po porodu

„Jsem zvyklá na vypracované tělo a svaly. Většinu života jsem byla v kondici a měla dost sil. Po porodu je to ale jiné. Těžko se mi přijímá mé nové tělo a fakt, že než se dostanu do formy, bude to chtít čas,“ svěřila se žena svým sledujícím na Instagramu. Právě tam jí hodně z nich píše, aby se sebou něco dělala a dostala se zpět do formy.