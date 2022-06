Žena vypadá jako Barbie, lásku k růžové promítla i do svého domu

Bruna sebe samu neoznačuje za živoucí Barbie. Myslí si, že takové označení spíš sedí na ženy, které si nechaly chirurgicky upravit prsa a jiné části těla. Ona prý žádný zákrok nepodstoupila a zatím to nemá v plánu.

„Jen se mi líbí, jaký styl Barbie má. Miluji růžovou barvu a baví mě odlišovat se,“ sdělila. Díky svému neobvyklému životnímu stylu má na sociálních sítích miliony fanoušků. A právě sociální sítě ji živí. Nabídky na spolupráce se jen hrnou.

Svou práci před časem opustila a stala se z ní influencerka na plný úvazek. Často propaguje v rámci placené spolupráce produkty firem, které mají růžové výrobky. „Baví mě to. Je to můj splněný sen. Většina věcí v mém šatníku má růžovou barvu. Mám i černé kousky a najde se tam také bílá. To ale jen pro případ nouze. Většinu času chodím v růžové,“ pokračovala pro portál News24.com.

Bruna nechce prozradit svůj věk. Často žertuje, že je stejně stará jako opravdová panenka Barbie. „V životě Barbie hraje velmi důležitou roli Ken. Nezapomněla jsem na něj, když jsem zařizovala svůj dům. Právě pro něj jsem místnost nechala vymalovat modrou barvou,“ dodala s tím, že bohužel ještě nepotkala muže svých snů a pokoj jen čas od času obývá její bratr.