Dětské svačiny konečně jinak. Bez blemcání a smradu

„Nesmí to blemcat a nesmí to ´smrdět´ - jak jsem byla dcerou poučena. A za sebe chci, aby příprava nezabrala hodinu. Stojí to za to. Nenacházím žádné zbytky na dně aktovek,“ vzkazuje.



Užité umění, které provozuje Lucie Cigánková, je někde na pomezí japonského origami a 3D puzzle. Ve skutečnosti jsou její barevné a na pohled úchvatné skládačky jedlé. A chutné. Navíc i zdravé.



Prostě dokonalé svačiny pro osmiletého Ládíka a o dva roky starší Aničku. „Příprava svačiny mi netrvá ani deset minut. Většinou si vše nachystám večer a ráno už jen kompletuji. Podmínkou je jedna svačinová krabička plus maximálně jeden kousek ,něčeho´pevného bokem - a pití samozřejmě. Nesmí to taky vydávat silné aroma do okolí,“ líčí Lucie, kterak jí pod rukama vznikají umělecká díla určená pro velkou přestávku, jejichž základem je ovoce, zelenina, doma připravené špízy, toasty, wrapy či sendviče a trendy barevné svačinové boxy.



Bez nich by to nešlo. Ostatně bez nich už se neobejdou ani méně kreativní rodiče, kteří dětem chystají obligátní obložené housky, ovoce či jogurty. Všichni si totiž vybavují své dětství, kdy máslo promastilo rohlík, ubrousek i učebnici fyziky a švestky napadrť znehodnotily písanku i čtenářský deník.

Jaký svačinový box vybrat?

Dnes už přitom můžete za pár (desetikorun sehnat svačinový box či krabičku prakticky na cokoliv. Potřebujete zabalit ovocné lívance spolu s nakrájenou zeleninou a drolivými sušenkami? Není problém sehnat krabičku s komorami, které oddělí chutě, pachy i drobky. A co jogurt či domácí ovesná kaše? Ale jistě, existují kelímky s uzavíratelnými víčky na krémové pokrmy i takové, jež mají chladicí vložku a do nichž se vloží jogurt v originálním balení. Banán, který se tak rád nechá rozmačkat na kaši, můžete skrýt do bezpečí speciálního „banánového“ obalu, broskev či jablko ochrání plastová bublina.

Pokud se teprve chystáte podobný poklad koupit, vybírejte zboží od prověřených výrobců. Vyhnete se tak riziku, že pořídíte nádobí obsahující zdraví škodlivý bisfenol A (BPA). Myslete také na to, aby se krabička vešla do už tak přecpaných školních aktovek a aby byla snadno omyvatelná, ideálně v myčce.