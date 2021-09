Svačiny nejsou přežitek. Co si připravit, aby to prospělo tělu i mysli

Zeptali jsme se za vás Odpovídá Petr Havlíček, výživový specialista iniciativy Vím, co jím

Mnoho lidí považuje svačiny za přežitek, ale výzkumy dokazují, že jsou velice důležité jak pro dospělé, tak hlavně pro děti. Proč? Svačiny slouží k doplnění energie (dopolední svačina by měla tvořit přibližně 10 až 15 % energetického příjmu z celého dne), zlepšují soustředění a slouží také jako prevence obezity a poruch příjmu potravy obecně. Jejich absence má řadu negativních dopadů jak psychických, tak fyzických. Pokud dítě nesnídá nebo jen lehce a zároveň málo či nevhodně svačí, dochází ke kolísání hladiny cukru v krvi, dítě je pak unavené a nesoustředěné. To platí samozřejmě i pro dospělé. Ideální svačina by měla obsahovat vyvážený poměr všech základních výživových prvků, jako jsou komplexní sacharidy, ideálně celozrnné pečivo, bílkoviny, například sýr cottage, tvaroh, žervé apod., zdravé tuky, vitaminy, minerály a vlákninu.