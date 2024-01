Rady, jak zvítězit nad stresem. Zkuste pravidlo tří osmiček

Stres je zkrátka všude. Doma, na ulici, v dopravních prostředcích, v práci... Tam, kde nemusíte podávat výkony, zase svádíte boj o čas, tíží vás finanční situace, partnerské problémy nebo pocity vyhoření. Vaše duše jako by byla pořád v těsném svěrači a nemohla z něj ven.

A tělo? O tom raději nemluvit! Podle lékařů je stres spouštěčem spousty zdravotních neduhů, od podlomené imunity až po obezitu, nespavost, deprese anebo potíže se srdcem. Jak tomuto scénáři můžete aspoň částečně uniknout?

Omezte pracovní dobu

Říká se, že bez práce nejsou koláče. Jenže někdy se z vydělávání peněz stane jedna velká posedlost, která vám ukousne i osobní volno. Pak už nežijete ničím jiným než prací a to je špatně. Přátelé, rodina, koníčky, či třeba jen běžné odpočívání u televize?

Neberte to jako ztrátu času, ale coby restart pro tělo i duši. Občas si potřebujete odpočinout a přijít na jiné myšlenky.

Co dělat jinak: Nestíháte povinnosti? Každé ráno si udělejte plán úkolů, co chcete dokončit. Snažte se na ně maximálně soustředit, proto se vyhněte všem věcem, které vás rozptylují, ať už jde o sociální sítě, mobil nebo zprávy na internetu. Teď máte pracovní čas, tak se ho pokuste maximálně využít! Pokud se vám to povede, nebudete už muset zbytečně zůstávat v zaměstnání déle. A to je jedině dobře!