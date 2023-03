Deset varovných signálů nadměrného stresu, které byste neměli podceňovat

Dlouhodobý stres může přetrvávat klidně celé roky, až si na něj člověk zvykne natolik, že ho začne paradoxně považovat za normální. To, že si to naše mysl takto zdůvodní, ovšem ještě neznamená, že tělo se automaticky přizpůsobí. Lidský organismus vydrží opravdu hodně, jednoho dne však onen pověstný pohár přeteče a pak často následuje kolaps.

Vyhnout se stresu v dnešní hektické době je takřka nemožné, důležité však je, abyste uměli rozpoznat, kdy jde takříkajíc do tuhého a kdy vám každodenní starosti začínají nebezpečně přerůstat přes hlavu. Nic se však nestane jen tak znenadání. Na to, že se blíží bod zlomu, nás tělo předem upozorňuje mnoha různými způsoby. Stačí mu naslouchat. A co by nás tedy mělo varovat?

1. Svědí vás pokožka

Stres aktivuje nervová vlákna a vyvolává pocit svědění. A může i za to, že nám na tváři raší pupínky: tím, že narušuje imunitu, oslabuje obranu pokožky. Při stresu proto dochází ke zhoršení kožních potíží, hlavně atopického ekzému, lupénky či akné.

2. Častěji zapomínáte

Lidé, kteří trpí chronickým stresem, se nedokážou soustředit a dělá jim velký problém zapamatovat si nové věci. V tomto stavu totiž organismus uvolňuje hormony, které narušují oblast v mozku, jež je zodpovědná za schopnost učit se informacím.