Jak se dědí stres i obezita. Epigenetika je důmyslná, vysvětluje profesor Petr

Co všechno si mohou živočichové a rostliny mezigeneračně předávat?

Na začátek bychom si mohli uvést příklad. Vědci v Americe udělali zajímavý experiment. Umístili laboratorní myši na drátěnou podložku. A jakmile jim do klece začali pouštět acetofenon, což je uměle vyrobená látka, připomínající vůní třešně a jahody, pustili jim zároveň do podložky elektrický proud a myšky dostaly do paciček ránu. Po nějaké době se myši, jen co ucítily acetofenon, začaly bát. Podobný experiment prováděl už Pavlov se psy, kdy jim před jídlem zvonil zvonečkem a oni po čase začali slintat, jen co uslyšeli zvonění. Americké vědce ovšem zajímalo, jak budou na acetofenon reagovat potomci těchto stresovaných myší, kteří se s acetofenonem nikdy nepotkali.

Vždycky jsme si mysleli, že když na lidi, zvířata nebo rostliny přijde bída, objeví se v jejich DNA nová varianta genů, tedy že dojde ke změně písmen genetického kódu. Gen se tak najednou trochu pozmění a získá novou vlastnost.