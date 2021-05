Starší otcové mohou předávat poškozené geny, varuje biolog

Pane profesore, mezi lidmi stále přežívá představa, že vajíčko oplodní nejrychlejší spermie. Jak jim to vyvracíte?

Pravda, mnozí mají zafixované – a možná ještě ze školy, že spermie se předhánějí a ta nejzdatnější nakonec pronikne do vajíčka. Oplození ale může nastat ještě několik dní po pohlavním styku. Stovky milionů spermií sice dorazí na hranici mezi dělohou a vejcovodem, ale tam se většina z nich zastaví. Dál už se vydávají jen jednotlivci. Pokud ve vejcovodu vajíčko zatím není, ještě zhruba šest dnů se tam můžou courat a čekat, takže spermie, co jsou tam nejdřív, mezitím umřou a vajíčko oplodní ty poslední, nejpomalejší.

Koťatům sešili na pár týdnů víčka u jednoho oka. Když jim oko otevřeli, koťata už na něj byla po zbytek života slepá. Mozek se v kritickém období nenaučil zpracovávat zrakové vjemy. A podobně je to s dalšími smysly.