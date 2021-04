Měníme se rychleji, než jsme schopni biologicky zvládnout, říká chemik

V situaci, kdy na bakteriální infekce přestávají fungovat antibiotika, je využití bakteriofágů slibnou cestou. Ostatně v Asii se k léčbě využívají již dlouho, a zkoušejí se i v USA. Bakteriofágy, jež původně zůstaly ve stínu antibiotik, tak zažívají celosvětový „comeback“.

Čím to je, že je slovo „virus“ u lidstva obecně uloženo jako něco negativního?

Poprvé lidé začali pojem virus vnímat špatně v souvislosti s HIV. K tomu se v 80. letech začaly šířit počítačové viry, a i když to s medicínou nemá nic společného, negativní nádech toho slova to jen utužilo. A od té doby se to veze... Spousta hollywoodských filmů na katastrofické téma je vždy postavena na bázi nějakého smrtícího viru. Paradoxně to nikdy není o smrtící bakterii.