Včely umějí počítat do pěti, sloni zkouší mluvit jako lidi, líčí biolog Petr

Říká se: „To je ale vůl!“ Anebo: „Hloupý jako osel.“ Kolik je na tom ve skutečnosti pravdy?

Ona ta zvířata k tomu přišla kolikrát nezaslouženě. Chudák vůl je v tom nevině, protože je vykastrovaný, a tím pádem i zklidněný a pomalejší. O býkovi by to nikdo neřekl, ale zkuste si zapřáhnout dva býky do povozu, to by bylo rodeo. Osel? Na rozdíl od koně není tak poddajný, má svou vlastní hlavu a člověku připadá, že je tvrdohlavý, ale ve skutečnosti není hloupější než jiní lichokopytníci.

Když dáte šimpanzovi obrázek hada a naučíte ho, aby na něj ukázal, a pak mu dáte jiný obrázek hada, bude vědět, že se jedná o stejný druh, a rozezná ho třeba od zajíce.