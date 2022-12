Žaludeční vředy jsou časovaná bomba. Pozor na stres i špatné jídlo

Vinu většinou nese bakterie Helicobacter pylori, velkou roli však hrají také dlouhodobý stres a špatné stravovací návyky, což jsou v dnešní době poměrně časté nešvary, nad kterými se už nikdo příliš nepozastavuje. Nehledě na to, že leckdy si ani neuvědomujeme, jak moc svému tělu škodíme. Z jednoho přesčasu, večerní sklenky něčeho ostřejšího nebo polední rychlovky z fast foodu se samozřejmě nestřílí. Pokud se však podobné „úlety“ opakují často, tělo nám to časem vrátí. V tom ho zkrátka neobalamutíme.

Někdy se potíže projeví až po delší době, ale o to jsou pak intenzivnější. Jak tedy podobným trablům předcházet?

Když nejde o život...

Pravidlo číslo jedna zní – vyvarovat se nadměrného stresu. To je to nejhorší, co může člověka potkat. Pokud to jen trochu jde, vyhněte se mu velkým obloukem a stejně tak i zbytečnému rozčilování.

Ruku na srdce, vždyť se často durdíme kvůli naprostým prkotinám. A víte, co se říká? Když nejde o život... Neméně důležitá je i pravidelná strava. Ráno byste neměli odcházet z domova bez snídaně. V poledne si udělejte čas aspoň na menší oběd a ten si pěkně v klidu snězte. Do práce si s sebou vezměte něco malého ke svačině – tím zaženete nezdravé odpolední chutě.

Stačí kousek ovoce nebo hrst oříšků. A večer zásadně nechoďte spát o hladu (rady typu „po 17. hodině už žádné jídlo“ zkrátka ignorujte).

Omezte alkohol

Záleží i na tom, co jíte. Žaludku nesvědčí hlavně mastné, smažené a tučné pokrmy, které vás na dalších pár hodin spolehlivě hodí do útlumu. Dejte si něco lehčího a zařaďte dostatek ovoce, zeleniny a cereálií. Nandejte si radši menší porce a jídlo si v klidu vychutnejte.

Nejezte cestou do práce, ani bezmyšlenkovitě, třeba při práci nad klávesnicí. Buď si zajděte s kolegy na oběd, nebo si aspoň sedněte do kuchyňky. Nehltejte a soustřeďte se pouze na to, co máte na talíři. Nečtěte si u toho, neluštěte křížovky a netelefonujte. Nejezte ani vstoje, to dobrému trávení neprospívá. Vhodnou prevencí je také omezit (nebo ještě lépe úplně vynechat) ostrá jídla, ovocné džusy a alkohol. Žaludek dráždí také kouření, takže se zamyslete, jestli vám tento zlozvyk stojí za problémy.

Potíže neignorujte

A pokud se vám problémy přesto nevyhnou? V tom případě na nic nečekejte a zajděte si k lékaři. Prvními příznaky žaludečních vředů bývá pálení a pocit kyselosti v jícnu, občasné zvracení a přetrvávající bolest břicha. Ta se zpravidla dostaví do dvou hodin po jídle. Cítíte ji v oblasti podbřišku, nebo pod hrudní kostí, ale může se šířit až pod žeberní oblouk.

U neléčených vředů hrozí velmi vážné komplikace, například krvácení nebo jejich prasknutí, či dokonce rozvoj zhoubného onemocnění. Návštěvu lékaře proto neodkládejte. Vyšetří vás a doporučí vhodnou terapii.