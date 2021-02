Naučte se rozpoznat, když játra a žlučník volají o pomoc

Hlavní funkcí jater je detoxikace, což v praxi znamená rozklad toxinů, které kolují v krvi nebo lymfatickém systému, a jejich vyloučení do ledvin, odkud jsou následně vyplaveny močí.



To se týká nejen jedovatých látek, které do těla pronikají zvenčí (alkohol, léky apod.), ale také škodlivin vznikajících během látkové přeměny v organizmu.

Játra fungují i jako důležitá zásobárna některých vitaminů, podílejí se na tvorbě žluči a tím napomáhají lepšímu trávení, účastní se asi 500 dalších chemických procesů. Bez jater by naše tělo brzy zkolabovalo.

Přestože je tento orgán nesmírně výkonný a schopný pracovat dokonce i při vysokém stupni poškození, existuje řada vlivů, které ho mohou výrazně oslabit: zejména alkohol či nadbytek některých léků (například analgetik, antibiotik nebo synteticky vyráběných hormonů), dále konzumace potravin s velkým množstvím „éček“, umělá sladidla a různé smažené pokrmy.

Náročný pro játra bývá také přechod mezi jednotlivými ročními obdobími. Není proto od věci trochu jim pomoct důkladnou jaterní očistou. Způsobů, jak to provést, je několik – od úpravy jídelníčku až po užívání detoxikačních bylin.

Semínka s obrovskou silou

V rostlinné říši je největším expertem na játra ostropestřec mariánský, známý také jako stříbrný bodlák, bílý trn nebo Kristova koruna. Obsahuje komplex léčivých látek, souhrnně nazývaných silymarin, který játra čistí, obnovuje poškozenou jaterní tkáň, podporuje tvorbu žluči, pomáhá při žloutence typu B a C, při cirhóze a steatóze (ztukovatění jater), žlučníkových kamenech, ale také při otravě léky, houbami či alkoholem.

Tipy z říše bylin K očistě můžete použít i celou řadu vynikajících bylinek, kromě již zmíněného ostropestřce např. smetánku lékařskou, kopřivu dvoudomou, yuccu („zázrak“ z indiánské lékárničky), břízu bělokorou, pýr plazivý, zelený ječmen, svízel syřišťový, řebříček obecný, heřmánek římský nebo sedmikrásku. Očistu účinně podpoříte i chlorellou (sladkovodní řasa, která má schopnost navázat na sebe těžké kovy a odvést je z těla).



V lékárně lze zakoupit semínka ostropestřce, která doma rozdrtíte a připravíte si z nich čaj, nebo můžete zvolit pohodlnější variantu v podobě doplňku stravy s obsahem čistého extraktu ze semen.

Žlučník pro zdravé zažívání

Trpíte nadýmáním, zácpou nebo průjmem, po jídle vás pálí žáha a v ústech máte nepříjemně hořko? To se o svá práva hlásí žlučník. Oba tyto orgány spolu totiž úzce souvisí. Jsou-li zdravá játra, je v pořádku také žlučník a naopak.

Malý váček ve tvaru brambůrky uložený na spodní stěně jater, který slouží jako zásobník žluči, je nezbytný pro správné zažívání (zejména trávení tuků), podporuje střevní peristaltiku a vstřebávání výživných látek. To není všechno. Meridián (pomyslná energetická dráha) žlučníku totiž prochází prakticky celým tělem – případná porucha či disharmonie se proto projevuje pestrou škálou příznaků, a to jak v tělesné, tak i duševní rovině.

Od tinnitu až po hemoroidy

K fyzickým potížím, které poukazují na trable se žlučníkem, patří bolesti v podžebří, bolesti ramen a kyčlí, různé zažívací problémy, poruchy zraku a oční onemocnění, závratě, ušní šelest (tinnitus), chrapot, hořkost v ústech, kožní alergie, suchá pokožka, bolesti hlavy v oblasti čelistí, čela a koutků očí, pocit horka stoupajícího po vnější straně lýtka a stehna, bolestivý otok v jamce nad klíční kostí a v podpaží, zvýšená potivost, hemoroidy, nepohyblivost prstu vedle malíčku u nohy apod.

Z psychických projevů to bývá silná vznětlivost, nerozhodnost, zamlžené myšlení, netrpělivost, sklony k depresivním stavům, přehnaný perfekcionizmus nebo potíže se spánkem.

Činnost žlučníku a jater podpoříte například konzumací zásadité zeleniny (kapusta, řeřicha, brokolice, celer, cibule, rukola, čekanka, polníček).

Do jídelníčku je vhodné zařadit také limetky, grapefruit, luštěniny, různá olejnatá semínka, panenské rostlinné oleje, ořechy nebo mořské ryby (losos, sardinky). Z koření pak mátu, kurkumu, šalvěj, rozmarýn, semena kopru a římského kmínu.

Odborníci doporučují také tzv. medovou vodu: 250 ml vody 10 minut povařte, nechte trochu vychladnout, ochuťte dvěma lžičkami limetkové šťávy a lžičkou domácího medu. Pijte nalačno každé ráno.

Možná jste o téhle metodě už slyšeli, říká se jí také mlgání. Jazyk jemně očistěte škrabkou a potom si do úst vložte 1 lžíci rostlinného oleje. Ústa pevně zavřete a olej v nich pomalu převalujte. Nasávejte ho a vsrkávejte mezi zuby. Během několika minut pocítíte, že olej zhoustl. To je známka toho, že do sebe vstřebal nežádoucí toxiny.

Asi po 5 minutách ho vyplivněte. Ale pozor, v žádném případě ho nepolykejte! Výplach provádějte nejlépe ráno, kdy je jazyk pokrytý bílým povlakem.