Co játrům nejvíce škodí a jak o ně pečovat? Lékařka vám poradí online

O lékařce MUDr. Emilie Niedobová se narodila v roce 1964 v Kolíně. Vystudovala lékařskou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během své odborné praxe se vypracovala od sekundární lékařky interního oddělení, až po primářku interního oddělení v Oblastní nemocnici Kolín a.s., kde působí již více jak 30 let. Lékařka absolvovala také stáž na gastroenterologickém oddělení ve WRAMC, Washington D.C. a několik let učila na střední zdravotní škole v Kolíně.