Zácpu nepodceňujte. Varovnými příznaky jsou bolest břicha, hlavy i únava

Kdy vlastně můžeme mluvit o zácpě? Spousta lidí se domnívá, že na velkou si musí dojít denně. To však není pravda. Zácpa znamená méně časté vyprazdňování stolice než jednou za tři dny. Existují i případy, kdy si na velkou odskočíme jen jednou za dva týdny. Vyprazdňování totiž přímo souvisí s příjmem potravy a tekutin. Pokud je tento příjem velmi nízký, případně je-li strava takzvaně bezezbytková, stěží lze počítat s častou stolicí, v takových případech je tolerována četnost opravdu jen jednou za dva týdny.

Zdravé návyky jako prevence vzniku zácpy spánková hygiena (minimální doba spánku by měla být 6 hodin)

dodržování zásad zdravého stolování (jíst pomalu, žvýkat, nejíst ve stresu...)

vhodné odívání se (volné věci, které netlačí na oblast střeva)

pravidelná pohybová aktivita

pravidelná toaleta bez ohledu na nutkání

správné sezení při toaletě

masáže břicha po směru tlustého střeva a bederní oblasti

žádné drastické diety, nezneužívání laxativa jiných medikamentů

Hlavním příznakem tohoto nepříjemného problému je bolení břicha, pocit nafouklosti a těžkosti, který se mnohdy může vystupňovat až k prudkým bolestem. K dalším projevům patří bolest hlavy či migrény, permanentní únava a vyčerpanost, nevolnost a pocit na zvracení, nechutenství nebo pocit oteklosti celého těla.

Větší množství vlákniny i tekutin

Důvodů, proč dochází k zácpě, je mnoho. Objevuje se při střevních zánětech, nádorech tlustého střeva, trhlinách v řitní sliznici, horečkách, otravách, míšních poraněních nebo hemoroidech. Rizikovými faktory jsou však především špatné stravovací návyky – nevhodně poskládaný jídelníček, ve kterém převažují světlé pečivo a sladkosti.

Pokud se vám podaří zapracovat na svém stravování, zvýšíte příjem zeleniny, ovoce, ryb a především také vlákniny, tělo vám to zcela jistě vrátí nejen v souvislosti s dobrou kondicí střev. Důležitý je i pitný režim, což v praxi znamená vypít alespoň dva litry tekutin denně.

Ale pozor! Káva a čaj se nepočítají. Za vznikem zácpy může stát také nedostatek pohybu a stres nebo užívání některých léků (například ze skupiny antidepresiv).

Dlouhodobé potíže neignorujte

Zácpu dělíme na krátkodobou a pak dlouhodobou (chronickou). Prvním typem trpí lidé například při změně zaměstnání či po příjezdu na dovolenou (určitě to sami znáte, pozitivní stres je také stres). Po úpravách životního rytmu se ale obvykle zase vše rychle srovná.

Daleko větší problém je zácpa chronická. Představte si, že se několik dnů po sobě nemůžete vyprázdnit. Co se stane? Už třetí den vás začne bolet břicho a hlava, protože máte přeplněná střeva a v těle se vám hromadí toxiny. To způsobí, že se cítíte unavení a špatně se soustředíte. Když si nakonec přece jenom ulevíte, může to jít hodně ztuha a někdy to i dost bolí.

To však není jediný důvod, proč byste déletrvající zácpu neměli přehlížet. Tento problém totiž může být příznakem různých onemocnění. Proto si raději zajděte k lékaři. Opravdu není, za co se stydět.

Toaleta není odpočívárna

Jednorázová zácpa se dá řešit projímadly v podobě čaje, minerální vody, tabletek, čípků nebo kapek. U krátkodobých potíží stačí i pouhé zvýšení příjmu tekutin a dostatek pohybu. Proti zácpě pomáhají také probiotika, která najdete v zakysaných mléčných výrobcích, mléčně kvašené zelenině, případně v doplňcích stravy.

Je dobré zavést si každodenní rituál a po probuzení vypít nalačno sklenici vlažné vody. Během 20 minut byste měli pocítit nutkání ke stolici. Zácpa chronická by se naopak projímadly řešit neměla, alespoň ne bez konzultace s lékařem. Jejich neuváženým používáním by mohlo dojít k poškození střevní stěny a vzniku „obrny“ střeva, které už nereaguje na jakoukoliv další léčbu.

To, že zatím žádné potíže nemáte, neznamená, že byste své návyky nemuseli upravovat. S vyprazdňováním souvisí i fakt, že mnoho lidí už chodí na onu místnost ze zcela jiných důvodů, než pro které byla stvořena. Chodí tam číst časopisy, knihy či luštit křížovky. Nedělejte to. Vaše tělo to jen zbytečně mate, je naučené, že na záchod se chodí číst, tak proč by pak dávalo povel střevům, aby se začala hýbat…