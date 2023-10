Deset varovných signálů, že vás ničí přemíra stresu

Krátkodobý, přechodný stres neznamená pro naše zdraví žádnou vážnější újmu. Problém nastává až ve chvíli, kdy jde o stres chronický, který může přetrvávat celé týdny, měsíce, a dokonce i roky.

Pro tělo to znamená obrovskou zátěž, protože ve stresu automaticky přepíná do pohotovostního režimu, kdy se chystá bud na útok, nebo útěk. To může být velmi užitečné v situacích, kdy jde člověku o život, ale pokud v tomto bojovém režimu „zamrznete“, může to mít pro vás nesmírně ničivé následky. Jak to poznáte? Varovat by vás měly následující příznaky.

Probouzíte se nevyspalí

Člověk ve stavu chronického stresu velmi obtížně usíná, protože mu hlavou neustále víří tisíce dotěrných myšlenek, které nedokáže „vypnout“. A když už se přece jen zadaří, v noci se často budí a ráno se cítí unavený a vyčerpaný.