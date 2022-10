Jednoduché tipy, jak zvládat stres a neničit si jím zdraví

Vzpomínáte na dobu, kdy jste měli v zaměstnání klid? Mohli jste si udělat práci ve svém tempu a ještě si popovídat s kolegy. Jenže dneska je to jinak. Všude se vyžaduje zběsilé tempo a ti, co mu nestačí, končí s poloprázdnou peněženkou na úřadech práce. Rychlost, přesnost, výkonnost. To vše možná patří k mládí, jenže co dělat, když je vám třeba přes padesát a jste čím dál unavenější? Stres v práci, stres doma (že nic nestíháte a všude je jako po výbuchu), stres z toho, že partner má špatnou náladu, z narůstajících cen... Stres, stres, stres!

Také máte občas pocit, že je toho na vás moc? Nejste sami, podobnému tlaku podléhají denně miliony lidí na celém světě. Co dělat, aby vás tato „stresová vlna“ nesmetla? Jak splnit požadavky okolí, a přitom zůstat v klidu? A jde to vůbec?

Neberte vše na sebe

Odolat stresu, to je jako denně odolávat chřipce. Musíte si vybudovat určitou imunitu a nepouštět si ho k tělu. Ale jak se to dělá, když člověk chce vypracovat své úkoly poctivě a pořádně? Podle psychologů je síla stresu založená na momentu překvapení a následné panice. Pokud ho chcete udržet na uzdě, je potřeba ho zbrzdit hned na začátku.

Následky stresu žaludeční nevolnost

vyšší krevní tlak

bolesti na hrudi

problémy se spánkem

postupná ztráta paměti (a zmenšení kapacity mozku)

bolesti hlavy

podrážděnost, ztráta sebedůvěry, roztěkanost a nerozhodnost

sklony k častým nemocem

změněné držení těla (tendence se předklánět)

menší výkonnost

trávicí obtíže

deprese

nadměrné pocení

bušení srdce

snížená chuť na sex

kožní problémy (vznik ekzému a akné)

Jedna novodobá poučka praví: „Dvakrát měř, jednou řeš (čili hledej řešení).“ Abyste tedy získali čas na hledání vhodného postoje k dané situaci, zkuste se nejprve třikrát zhluboka nadechnout a vydechnout. Je vám lépe? Pak si udělejte malý rozbor celé situace. Položte si otázky: „Co se děje? Proč ta situace vznikla? Z jakého důvodu se teď cítím nervózní? A je to opravdu můj problém? Jaké z toho plynou důsledky?“

Spousta lidí má tendenci přebírat zodpovědnost za ostatní (za partnera, dospělé děti, kamarády, kolegy, rodiče). Tím se však sami jen „vyšťaví“, protože řešit problémy nepřímo, za někoho, je psychicky i časově dost náročné a výsledkem je ještě větší stres.

Stůjte sami za sebou

Samozřejmě, život není peříčko, a pokud se problém týká vás samotných, je potřeba jednat o to citlivěji. Abyste mohli situaci zvládnout, je nutné dodat si kuráž, energii a potom vymyslet, co je pro vás nejlepší. Proto se zeptejte sami sebe a pravdivě odpovězte na dotazy: „Co bych teď potřeboval/a, aby se mi ulevilo? A co můžu udělat, aby se situace zlepšila? Co udělám ze všeho nejdřív? Jak to všechno prakticky provedu?“

Tyto návodné otázky vám umožní nastalou situaci vidět v reálném světle. Zároveň si tak uvědomíte své možnosti a určíte si dílčí krůčky, jak se k nápravě dostanete.

Nespoléhejte na pomoc zvenčí

Říká se, že „v nouzi poznáš přítele“. Bohužel, stresové situace mnohdy přinášejí různá nepříjemná překvapení a zklamání. Podle kanadských vědců mají lidé ve stresu sníženou schopnost empatie (vcítění do druhých), mnohem víc u nich převládá pud sebezáchovy a touha zachránit vlastní kůži stůj co stůj. Za takovou proměnu chování nesou zodpovědnost stresové hormony, které připravují organismus na zátěž, a cokoliv, co by ho mělo ohrozit nebo zpomalit, blokují. Proto není divu, že ve vypjatých situacích se k vám mohou i blízcí lidé obrátit zády anebo dělat, jako by vás neznali. Berte to tak, že jde o chování ze strachu, kterému slabší povahy podléhají.

Stres a nepříjemné situace vám pomůžou probrat vztahy ve vašem okolí. Důležité je vědět, že odolnost vůči stresu také závisí na schopnosti řešit problémy. Nepříjemnosti vždy byly, jsou a budou. A je jen na každém z nás, jak se k nim postavíme, jestli budeme jednat konstruktivně a hledat řešení, anebo podlehneme panice a na chvíli ztratíme půdu pod nohama.

Oprostěte se od domněnek

Spousta lidí si zhoršuje stres tím, že maluje čerta na zeď, lidská fantazie je bezbřehá a dokáže vyprodukovat nejeden horor či akční film s několika dějstvími. Nejhorší na tom je, že skutečnost často není nakonec tak dramatická, jak si ji promítáte ve své hlavě. A svým domýšlením a hloubáním, jak to asi je a bude, si jen přivodíte úzkost a vysoký tlak.

Zkuste na chvíli řešit jen holá fakta, žádné dojmy! Pokud si nejste něčím jisti, zeptejte se konkrétního člověka a získáte jasnou odpověď. Pamatujte: Informace vám vytvoří lepší manévrovací prostor k dalšímu rozhodování a jednání. A to je přesně to, co potřebujete.

Zeptejte se ostatních

Stresové situace přinášejí balík emocí, které je někdy těžké zpracovat. Snažte se tedy zbytečně se nestahovat do vlastní ulity, ale naopak z ní vystupte. Komunikujte s lidmi a společně hledejte nějaké východisko z těžké situace.

Informace, zkušenosti a nápady jiných vám dají pocit jistoty a zároveň i řadu variant, jak s danou situací naložit. Nezapomeňte, že nic není tak horké, jak se to uvaří. A že naprostá většina problémů se dá řešit. Myslete konstruktivně, než se začnete zbytečně stresovat.