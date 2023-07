Letní měsíce mohou být pro srdce rizikové. Pozor si dejte na klimatizaci

Vysoké teploty, těžký vzduch a ostré sluneční paprsky mohou představovat výbušnou směs, ať už v Česku, nebo v zahraničí. Zvláště lidé s nemocným srdcem by měli vyhledávat stinná nebo polostinná místa, dostatečně pít a konzumovat spíše lehká jídla.

Pozor na teplotní rozdíly

V létě by si lidé trpící hypertenzí měli dávat pozor na teplotní rozdíly, které mohou způsobit nebezpečné výkyvy krevního tlaku. Především při přechodu ze silně klimatizovaných místností do venkovního prostředí.

„Ideální rozdíl mezi teplotou uvnitř a venku by neměl být větší než 5 stupňů,“ upozorňuje profesor Michal Vrablík, garant projektu Srdce v hlavě.

Zároveň dodává, že příliš studená klimatizace není obecně zdravá. Situace může být analogická se saunováním.

„U kardiaků je důležité se poradit se svým lékařem. Rozhodně se také nedoporučuje skákání do ledové vody, ale spíše postupné ochlazování. Jisté je, že pacienti s onemocněním srdce a cév, kteří berou léky, musí počítat s větší zátěží při horkém počasí.“

Na pivo raději zapomeňte

Tělo se vyrovnává s horkým počasím za pomoci jemu vlastních regulačních procesů, jako je rozšíření cév, současně se zvýšeným pocením, se kterým dochází i k úbytku vody a minerálních látek z těla. Tělesná dehydratace tak může stát za kolísáním krevního tlaku. Navíc některé léky předepisované na snížení krevního tlaku mohou více odvodňovat organismus.

„Vysoké letní teploty vedou ke zvýšeným ztrátám tekutin pocením, a je proto třeba dbát na dostatečnou hydrataci,“ upozorňuje profesor Petr Ošťádal, předseda České kardiologické společnosti. S ohledem na potřebu doplňování tekutin však varují lékaři před rozšířeným českým zlozvykem, kdy lidé zahání žízeň pivem.

„Rozhodně není vhodné hasit žízeň alkoholickými nápoji. Nápoje s vyšším obsahem alkoholu, a platí to i o silnějších pivech, tekutiny nahradí nedostatečně. Samotný alkohol je pro srdce nebezpečnou látkou, která zhoršuje jeho funkci a zvyšuje riziko poruch srdečního rytmu,“ varuje kardiolog Aleš Linhart.

V létě byste tak měli pít hlavně čistou vodu a ovocné neslazené čaje. Vyhněte se také v příliš horkých dnech pití mnoha šálků kávy, která odvodňuje. Pít by se mělo rovnoměrně po celý den. Ideální je alespoň 2 litry denně. To je pro zdravého člověka bez mimořádné tělesné aktivity nejblíže doporučenému příjmu, ale samozřejmě neplatí to pro všechny. Pijte, i když nemáte žízeň, to je důležité především u seniorů, kteří mají menší pocit žízně.

Nebojte se pohybu

Existuje několik mýtů o tom, že kardiaci by se neměli v létě příliš zatěžovat a sportovat. Samozřejmě, pokud berete léky na tlak či cholesterol a je vám nad 65 let, rozhodně není dobré běžet ve vedru maraton nebo cvičit v posilovně se silovou zátěží. Pohyb po celý rok je pro celkové zdraví velmi důležitý.

S pravidelným pohybem se zlepší výkonnost našeho kardiovaskulárního aparátu, ale také se zlepší funkce cév. Nejen lidé s nemocným srdcem mají dobrou šanci prožít delší život v lepší kvalitě.

„Zejména pro pacienty s rizikovými faktory aterosklerózy (vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu, vyšší tělesná hmotnost) je pravidelný pohyb nezbytnou součástí jejich léčebného režimu. Navíc vhodný pohyb může pomoci snížit počet léků, které mají předepsány,“ dodává profesor Michal Vrablík.