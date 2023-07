Co jíst, aby bylo vaše srdce zdravé. Tyto potraviny ho ochrání

Srdeční sval pracuje nonstop, od narození do smrti. V sekundových intervalech nepřetržitě vykonává rytmický pohyb, který se dá přirovnat třeba k otvírání a zavírání dlaně, aniž by se unavil. Ale nemyslete si, i srdce odpočívá, a to mezi jednotlivými údery, když přijímá krev a živiny, které mu přivádějí arterie a tepny.

Srdce a strava

Zdraví srdce stejně jako dalších orgánů spolu s pravidelným pohybem z velké míry ovlivňuje také strava, kterou konzumujete. Výzkumy potvrdily, že jejím základem by měly být ovoce a zelenina.

Blahodárný účinek na kardiovaskulární systém má ale i červené víno. Flavonoidy v něm obsažené zabraňují ukládání cholesterolu v arteriích a vzniku aterosklerózy. Některé studie naznačují, že pitím 100 až 200 ml červeného vína denně se snižuje riziko úmrtí na infarkt myokardu. Vyšší konzumace však způsobuje pravý opak.