Juventus podle médií zvažuje okamžité odvolání trenéra Allegriho

Šestapadesátiletý Allegri dostal v nastavení po hádce se čtvrtým rozhodčím červenou kartu, naštvaně si strhl kravatu a odešel z lavičky. V útrobách stadionu poté sprostě vynadal šéfredaktorovi listu Tuttosport Guidu Vaciagovi a také mu vyhrožoval.

Vaciago o den později na webu deníku uvedl, že Allegri ho strčil a poté mu strčil prst pod nos a řekl: „Vím, kde tě najdu. Vím, kde si na tebe počkat. Přijdu a urvu ti obě uši. Přijdu a praštím tě do obličeje.“ Trenéra pak museli odvést mluvčí a další funkcionář.

Allegri už za vyloučení dostal dvouzápasový trest a pokutu 5000 eur (asi 124 tisíc korun). Podle spekulací by ho v případě odvolání na dva poslední zápasy sezony nahradil současný trenér týmu Juventusu do 19 let a bývalý uruguayský reprezentant Paolo Montero.