Proč srdce žen bijí rychleji a ráno jsme vyšší než večer. Profesor Rokyta vypráví

Trochu kulháte. Podle vašeho výrazu to musí být bolestivé. Co se vám přihodilo?

Ále, zakopl jsem a natrhl si sval… Prasklý sval je problém, nerupne celý, poškodí se jen jednotlivá svalová vlákna. Krev pak difuzně (rozptýleně, pozn. red.) teče po svalových vláknech, kde jsou receptory bolesti, a ty dráždí. Proto je to tak bolestivé.

Takže mechanismus vaší bolesti znáte dokonale?

Naprosto přesně vím, co se tam děje, ale nevím, co s tím. Mám ležet, mít nohu nahoře a dávat si studené zábaly. Při svalových bolestech se nedá nic jiného dělat, musíte chladem zpomalit tok krve, pak to tolik nedráždí. Chlad otupuje bolest. A dávám si na to i tvaroh. To už doporučoval páter František Ferda (1915–1991, český kněz a proslulý léčitel, který ve svém domku v Sušici léčil i nejmocnější politiky, pozn. red.), protože tvaroh snižuje otok a je prý na lokální léčbu nejlepší.