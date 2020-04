Naše děti jsou méně šťastné než my, tvrdí neurolog Stránský

Ničí nám mobily život?

Mobily samy o sobě v mnoha případech pomáhají, jenže jsou zároveň portálem k digitálnímu světu, který nám v drtivé většině případů nepomáhá ani trochu. A je pohlcující. Více než polovina lidí používá mobily hlavně k tomu, aby hráli videohry nebo trávili čas na sociálních sítích. A protože jsou to hodiny a hodiny denně, je to portál velice nebezpečný. Moderní technologie a sociální sítě totiž fungují na úplně jiném principu, než jsme byli zvyklí. Vstřebáváme z nich informace na základě toho, jak moc nám dávají dopaminu, což je droga štěstí, která se vyplavuje v mozku. To se děje, třeba když dostaneme na Facebooku „lajk“.