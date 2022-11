Šest tisíc kroků denně vám prodlouží život, říká šéf kardiologů Aleš Linhart

Po dvou covidových letech se plní především ordinace psychologů. Česká kardiologická společnost zároveň varuje, že covid, válka, inflace a zdražování energií bude mít vliv na nárůst počtu infarktů.

Je potřeba si uvědomit, že psychika a srdečněcévní onemocnění spolu těsně souvisí. Stačí, aby přibylo pacientů s depresí, přibývá i těch se srdečním onemocněním. Roli hraje i ekonomická a sociální úroveň. Když budeme bohatší, bude se nám dařit lépe, budeme věnovat víc času sportování, zdravému jídlu, budeme mít větší radost ze života, víc cestovat, víc si užívat života. To vše se promítne do našeho zdravotního stavu, a tedy i do srdečněcévních onemocnění.