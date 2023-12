Z jídelníčku vyřadila Klára sladkosti i tučná jídla. Zhubla 11 kilogramů

„Během pěti měsíců mi nepadlo žádné mé oblečení a z konfekční velikosti 38 až 40 jsem se dostala skoro na 44. V zrcadle na mě najednou koukala baculatá holka, úplně jiná Klára než dřív.“

„Na začátku května jsme se proto s mužem, který taky není žádný střízlík, rozhodli, že se sebou musíme něco udělat. Největší zlom přišel letos v červenci, kdy došlo na úpravu stravy a zvítězily nízkokalorické potraviny, zelenina, ovoce a maso. Naopak z jídelníčku zmizely sladkosti, tučná a smažená jídla. Z internetu jsme si stáhli aplikaci Yazio, do které jsem si začala vše zapisovat,“ vysvětluje Klára, jíž se nakonec podařilo shodit jedenáct kilo a jejímu manželovi dokonce o sedm víc, krásných osmnáct.

Navzájem jsme se hlídali

To, že oba hubli společně, vnímá velmi pozitivně. Vzájemně se hlídali a domlouvali si, když jednoho z nich začala honit mlsná. Třikrát týdně trávili čas plaváním v bazénu a chodili na dlouhé procházky do přírody. A těch se nevzdali ani teď v zimě.

„Nasávám sváteční atmosféru, která panuje všude kolem, a vybavuju si kouzelné adventní procházky v Horních Počernicích, kde jsem vyrůstala. Ty jsem totiž milovala. Fascinovaly mě nazdobené svítící domy i sníh, o nějž v té době nebyla nouze. Rodiče dělali všechno pro to, abychom si s bráškou Lukášem předvánoční období i Štědrý den jaksepatří užili. Nechybělo samozřejmě ani dobré jídlo a cukroví. Pravda, tehdy jsem mohla sníst cokoliv bez následků,“ vzpomíná dnes mladá žena, která byla nejen v dospívání, ale i na své svatbě krásně štíhlá.

Cítím se teď sebevědoměji

„Takhle budeš vypadat až do padesáti, o to se postaráš,“ znělo moje pubertální heslo. „Dneska se tomu směju, ale je fakt, že při své výšce se musím hlídat. Malé baculky někdy bývají roztomilé, ale při metru osmdesát se kila navíc už příliš nevyjímají,“ myslí si Klára a po zhubnutí se cítí hned sebevědomější.

„Spokojený je i můj manžel, kterému se má postava vždycky líbila. Ne moc vychrtlá, aby by mi koukaly kosti, ani nadměrně oplácaná se špíčky. Nejraději na mně má odvážnější šaty a sukni s halenkou,“ usmívá se hezká blondýnka narozená ve znamení Střelce.

Nabrat zpátky nehodlám

„Určitě nechci zase nabrat, i v zimě se proto budu hýbat. Třeba na horách, na které se moc těším. Pokaždé, pokud máme štěstí na sníh, se tam pomyslně vracím do svého krásného dětství, kdy bývala zasněžená i naše zahrada v Praze. Vždycky jsem ráda bobovala a lyžovala, později jsem si dokonce udělala lyžařský instruktorský kurz.“

„Od ledna až do března v práci pořádáme sportovní soboty, na kterých učíme lyžovat malé děti. Moc mě to baví. Určitě taky s manželem nebo rodiči vyrazíme na běžky. Pokaždé si užijeme plno legrace, čerstvého vzduchu a malebné přírody. To je balzám na duši.“